За считанные часы после премьеры ролик собрал уже тысяч лайков. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Alena Omargalieva.
События в клипе разворачиваются в баре, где харизматичного бармена сыграл Юрий Ткач. В инстаграме Алена Омаргалиева написала, что во время съемок они с юмористом много смеялись, поэтому и в видео можно заметить эту теплую и дружескую атмосферу.
Этот клип раскрывает настоящие чувства в ритме большого города. Я хотела передать то особое состояние влюбленности, знакомое каждому и каждой. В видео "Не п'яна – закохана" мы окунулись в атмосферу мегаполиса, где музыка, свет и движение переплетаются с эмоциями, создавая теплую, искреннюю и страстную историю любви,
– поделилась певица.
Alena Omargalieva – "Не пьяна – влюблена": смотрите видео онлайн
Что известно о песне "Не п'яна – закохана"?
- Премьера трека состоялась 14 ноября. В первые дни он собрал более полутора миллионов прослушиваний.
- Композиция уже возглавила Apple Music и YouTube Music Charts Украины, установив новый рекорд в карьере Alena Omargalieva.
- Впервые певица исполнила эту песню с ансамблем "Кралиця" во время концерта в Октябрьском Дворце в Киеве. После этого трек "разорвал" сети. Слушатели активно обсуждали, какая версия песни звучит лучше – фольклорная или латиноамериканский поп.
- Сейчас артисты и просто фанаты Alena Omargalieva активно создают каверы на песню.