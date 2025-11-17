За лічені години після прем'єри ролик зібрав вже тисяч лайків. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Alena Omargalieva.
Події у кліпі розгортаються у барі, де харизматичного бармена зіграв Юрій Ткач. В інстаграмі Альона Омаргалієва написала, що під час зйомок вони з гумористом багато сміялися, тож і в відео можна помітити цю теплу й дружню атмосферу.
Цей кліп розкриває справжні почуття в ритмі великого міста. Я хотіла передати той особливий стан закоханості, знайомий кожному та кожній. У відео "Не п'яна – закохана" ми занурилися в атмосферу мегаполіса, де музика, світло і рух переплітаються з емоціями, створюючи теплу, щиру і пристрасну історію кохання,
– поділилася співачка.
Alena Omargalieva – "Не п'яна – закохана": дивіться відео онлайн
Що відомо про пісню "Не п'яна – закохана"?
- Прем'єра трек відбулася 14 листопада. У перші дні він зібрав понад півтора мільйона прослуховувань.
- Композиція вже очолила Apple Music і YouTube Music Charts України, встановивши новий рекорд у кар'єрі Alena Omargalieva.
- Вперше співачка виконала цю пісню з ансамблем "Кралиця" під час концерту в Жовтневому Палаці у Києві. Після цього трек "розірвав" мережі. Слухачі активно обговорювали, яка версія пісні звучить краще – фольклорна чи латиноамериканський поп.
- Зараз артисти й просто фанати Alena Omargalieva активно створюють кавери на пісню "Не п'яна – закохана".