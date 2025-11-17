Сутичка дійшла до того, що жінки виривали одна одній волосся, і внаслідок бійки одній із них навіть вибили зуб. Пише 24 Канал з посиланням на ТСН.
Не пропустіть "Танці з зірками" повертаються після чотирирічної паузи
Коли Віталій Лобич побачив цей неприємний інцидент, він викликав охорону, яка намагалася розборонити фанаток співака. Водночас артист вирішив не зупиняти виступ, продовживши співати.
Я побачив рух у залі просто під час виконання пісні. Спершу подумав, що комусь стало зле, а вже за мить зрозумів, що це бійка. На сцені все видно добре, і повірте, це надзвичайно відволікає. Я одразу попросив команду розібратися, бо безпека людей – номер один,
– поділився виконавець.
На щастя, жінок вдалося розборонити. Відео опублікували на фан-акаунті Віталія Лобича в тіктоці.
На яких ще концертах українських артистів траплялися бійки?
- Під час шостого Палацу спорту Артема Пивоварова між відвідувачками спалахнула штовханина. Іронічно, що сталося це під час виконання пісні "Барабан".
- До цього шанувальниці побилися на концерті Катерини Бужинської та Михайла Грицкана в Миколаєві.
- Крім того, подібний інцидент стався на виступі Дмитра Волканова в київському амфітеатрі. Конфлікт спалахнув через відвідувачку, яка танцювала, заважаючи людям навколо.