Сутичка дійшла до того, що жінки виривали одна одній волосся, і внаслідок бійки одній із них навіть вибили зуб. Пише 24 Канал з посиланням на ТСН.

Коли Віталій Лобич побачив цей неприємний інцидент, він викликав охорону, яка намагалася розборонити фанаток співака. Водночас артист вирішив не зупиняти виступ, продовживши співати.

Я побачив рух у залі просто під час виконання пісні. Спершу подумав, що комусь стало зле, а вже за мить зрозумів, що це бійка. На сцені все видно добре, і повірте, це надзвичайно відволікає. Я одразу попросив команду розібратися, бо безпека людей – номер один,

– поділився виконавець.

На щастя, жінок вдалося розборонити. Відео опублікували на фан-акаунті Віталія Лобича в тіктоці.

