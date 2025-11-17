Укр Рус
17 листопада, 13:48
2

З Юріє Ткачем в головній ролі: Omargalieva презентувала кліп на пісню "Не п'яна – закохана"

Софія Хомишин
Основні тези
  • Alena Omargalieva випустила новий хіт "Не п'яна – закохана" та кліп, який за кілька годин зібрав тисячі лайків.
  • Пісня очолила чарти Apple Music і YouTube Music Charts України в перші дні після прем'єри.

Alena Omargalieva днями нарешті випустила свій новий хіт "Не п'яна – закохана", а тепер показала кліп на цю пісню.

За лічені години після прем'єри ролик зібрав вже тисяч лайків. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Alena Omargalieva. 

Події у кліпі розгортаються у барі, де харизматичного бармена зіграв Юрій Ткач. В інстаграмі Альона Омаргалієва написала, що під час зйомок вони з гумористом багато сміялися, тож і в відео можна помітити цю теплу й дружню атмосферу.

Цей кліп розкриває справжні почуття в ритмі великого міста. Я хотіла передати той особливий стан закоханості, знайомий кожному та кожній. У відео "Не п'яна – закохана" ми занурилися в атмосферу мегаполіса, де музика, світло і рух переплітаються з емоціями, створюючи теплу, щиру і пристрасну історію кохання,
– поділилася співачка.

Alena Omargalieva – "Не п'яна – закохана": дивіться відео онлайн

Що відомо про пісню "Не п'яна – закохана"?

  • Прем'єра трек відбулася 14 листопада. У перші дні він зібрав понад півтора мільйона прослуховувань.
  • Композиція вже очолила Apple Music і YouTube Music Charts України, встановивши новий рекорд у кар'єрі Alena Omargalieva.
  • Вперше співачка виконала цю пісню з ансамблем "Кралиця" під час концерту в Жовтневому Палаці у Києві. Після цього трек "розірвав" мережі. Слухачі активно обговорювали, яка версія пісні звучить краще – фольклорна чи латиноамериканський поп.
  • Зараз артисти й просто фанати Alena Omargalieva активно створюють кавери на пісню "Не п'яна – закохана".