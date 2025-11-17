З Юріє Ткачем в головній ролі: Omargalieva презентувала кліп на пісню "Не п'яна – закохана"

Alena Omargalieva днями нарешті випустила свій новий хіт "Не п'яна – закохана", а тепер показала кліп на цю пісню.

За лічені години після прем'єри ролик зібрав вже тисяч лайків. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Alena Omargalieva.

Події у кліпі розгортаються у барі, де харизматичного бармена зіграв Юрій Ткач. В інстаграмі Альона Омаргалієва написала, що під час зйомок вони з гумористом багато сміялися, тож і в відео можна помітити цю теплу й дружню атмосферу.

Цей кліп розкриває справжні почуття в ритмі великого міста. Я хотіла передати той особливий стан закоханості, знайомий кожному та кожній. У відео "Не п'яна – закохана" ми занурилися в атмосферу мегаполіса, де музика, світло і рух переплітаються з емоціями, створюючи теплу, щиру і пристрасну історію кохання,

– поділилася співачка.

Alena Omargalieva – "Не п'яна – закохана": дивіться відео онлайн

Що відомо про пісню "Не п'яна – закохана"?