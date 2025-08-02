Помог мне, – танцовщица Алена Шоптенко рассказала о щедром подарке от Зеленского
- Алена Шоптенко получила финансовую помощь от Владимира и Елены Зеленских для участия в Чемпионате мира по спортивным бальным танцам, где она одержала победу.
Известный украинский хореограф Алена Шоптенко поделилась историей, которую раньше почти никто не слышал. Она рассказала о щедром подарке, который получила от супругов Зеленских.
Произошло это после того, как Владимир Зеленский вместе с Еленой Шоптенко победили в шоу "Танцы со звездами". Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Марички Падалко.
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Как оказались, именно благодаря финансовой помощи Зеленских Шоптенко смогла принять участие в престижных соревнованиях по танцам.
Он (Владимир Зеленский – 24 Канал) тогда помог мне с партнером поехать на Чемпионат мира по спортивным бальным танцам в Италию, где мы, соответственно, взяли первое место,
– рассказала Елена.
Интервью с Еленой Шоптенко: смотрите видео онлайн
Что известно об участии Шоптенко и Зеленского в "Танцах со звездами"?
- Алена и Владимир стали участниками первого сезона шоу в 2006 году. В проекте тогда соревновались 10 звездных пар, а победителей выбирали зрители голосованием.
- Главными соперниками Алены Шоптенко и Владимира Зеленского были Наталья Могилевская и Влад Яма. Но в финале именно Елена с Владимиром одержали победу.
- Шоптенко вспоминает, что с партнером они сразу нашли общий язык. Зеленский, по ее словам, прислушивался к советам, был искренним и благодарным, а она, со своей стороны, тоже многому научилась у него.
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- К тому же советы, которые Владимир давал танцовщице еще тогда, остаются для нее полезными до сих пор. Шоптенко накануне даже раскрыла совет от Зеленского, которым пользуется со времен "Танцев со звездами".