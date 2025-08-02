Известный украинский хореограф Алена Шоптенко поделилась историей, которую раньше почти никто не слышал. Она рассказала о щедром подарке, который получила от супругов Зеленских.

Произошло это после того, как Владимир Зеленский вместе с Еленой Шоптенко победили в шоу "Танцы со звездами". Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Марички Падалко.

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Как оказались, именно благодаря финансовой помощи Зеленских Шоптенко смогла принять участие в престижных соревнованиях по танцам.

Он (Владимир Зеленский – 24 Канал) тогда помог мне с партнером поехать на Чемпионат мира по спортивным бальным танцам в Италию, где мы, соответственно, взяли первое место,

– рассказала Елена.

Интервью с Еленой Шоптенко: смотрите видео онлайн

Что известно об участии Шоптенко и Зеленского в "Танцах со звездами"?

Алена и Владимир стали участниками первого сезона шоу в 2006 году. В проекте тогда соревновались 10 звездных пар, а победителей выбирали зрители голосованием.

Главными соперниками Алены Шоптенко и Владимира Зеленского были Наталья Могилевская и Влад Яма. Но в финале именно Елена с Владимиром одержали победу.

Шоптенко вспоминает, что с партнером они сразу нашли общий язык. Зеленский, по ее словам, прислушивался к советам, был искренним и благодарным, а она, со своей стороны, тоже многому научилась у него.

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