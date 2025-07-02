Где сейчас Алена Винницкая – экс-участница группы "ВИА Гра", которая переживала затяжную депрессию

Для поклонников Алены Винницкой не будет секретом, что их любимица на протяжении длительного времени не появляется в медийном пространстве. Год назад она вышла на связь и рассказала о себе и муже.

Настоящее имя певицы – Ольга. Родилась она в 1974 году в Киеве. Еще с детства проявила любовь к творчеству, а в 1993 году даже основала группу The Last Unicorn. К сожалению или к счастью, коллектив долго не просуществовал, а Винницкой улыбнулась судьба благодаря "ВИА Гре". Читайте в материале Show24 о карьере артистки, как сложилась личная жизнь, какое у нее сейчас состояние и где Алена сейчас.

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"ВИА Гра" и лечение депрессии

Сначала певица работала виджейкой музыкального канала Biz-TV, а позже стала ведущей. В 2000 году Алена получила приглашение в проект "ВИА Гра" и стала первой участницей группы.

Алена Винницкая и Надежда Грановская / Фото из открытых источников

Но через три года Винницкая покинула коллектив и подалась в сольный проект. Это решение оказалось успешным, ведь артистка оказалась на пике популярности. Но все изменилось именно в этот момент. Ей пришлось взять творческую паузу из-за выгорания. Все началось со стресса, а потом перешло в депрессию. Артистке пришлось лежать в психиатрической больнице, работать с психиатрами и принимать антидепрессанты.

Позже Алена вернулась на телевидение в роли ведущей программы "Звездный путь", а также продолжила музыкальную карьеру.

Личная жизнь

Известно, что исполнительница вышла замуж за Сергея Большого, который ранее был ее продюсером. Некоторое время ходили слухи, что супруги развелись. Впоследствии Алена призналась, что действительно их брак переживал кризис, однако справиться с ним помогли сеансы у психотерапевта.

Алена Винницкая с мужем / Фото из инстаграма артистки

Год назад, знаменитость рассказывала, что ее муж сменил деятельность с началом полномасштабной войны.

Он в "Добробате" был, а потом пошел в Территориальную оборону. Уже почти второй год муж занимается медицинской помощью – вывозит раненых,

– отметила артистка отметила.

Где сейчас Алена Винницкая

Когда Россия развязала большую войну против Украины, люди начали массово выезжать из своих сел и городов, в том числе и из Киева. Но артистка осталась в родном городе, ведь ее мама отказалась ехать куда-либо. В соцсетях Винницкая неактивна. Предпоследнее сообщение в инстаграме датировано еще 24 августа 2022 годом. А вот крайний пост артистка опубликовала 6 июня этого года. Она поделилась видео со звуками выстрелов, вероятно, это ПВО работало по вражеским целям.

"И так почти каждую ночь. Спокойной ночи всем добрым людям", – подписала видео Алена Винницкая.

Еще раньше звезда говорила, что из-за войны осталась без работы и доходов. Она не делилась планами, но намекала, что ей нравится психология, а еще раньше мечтала стать писательницей.

Кроме того, у певицы есть фонд, который разработал программу "Новая перспектива", которая имеет за цель оказать психологическую поддержку ветеранам войны. Артистка хочет помочь военным, которые вернулись домой, приспособиться к гражданской жизни.

То есть мы хотим вообще создать новое движение, которого еще нет в Украине и в мире. Мы хотим подготовить психологов для ветеранов. Это не военный психолог, ведь он работает на фронте и его первая задача – это вернуть бойца в бой,

– заверила Алена.

И стоит добавить и то, что звезда находится в Украине. Как минимум, об этом свидетельствует не только видео с выстрелами, но и расположение аккаунта в инстаграме.

Где сейчас Алена Винницкая / Скриншот из инстаграма

Ранее мы писали о еще одной экс-участнице "ВИА Гры" – Надежде Мейхер, которая выбрала позицию молчать о войне в Украине.