Дарья Валеулина впервые призналась, как и когда узнала об измене мужа с Анной Алхим

Недавно одиозная блогерша Анна Алхим рассекретила, что на протяжении нескольких лет находилась в отношениях с Константином Валеулиным, который был женат на женщине по имени Дарья. У пары к тому же есть общая дочь.

Дарья долгое время не разглашала детали измены мужа, а однако на днях решила рассказать, как она узнала об этом. Сообщает Show 24 со ссылкой на телеграмм-канал жены Константина Валеулина.

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Так, выяснилось, что Дарья узнала об измене мужа случайно. По словам женщины, произошло это после того, как в сети появились фото на "детском празднике", который подстроили для ее знакомства с Алхимом.

Дарья не показала и не объяснила что именно это за фото, но, в соцсетях можно найти совместные кадры Алхим и жены Валеулина в ресторане за 2024 год.

В тот момент все и началось... Мне в личные посыпались сообщения с текстами: "Ваш муж вам изменяет!", "Как вы можете выкладывать такие фото?". Я себя спрашиваю это каждый день и до сих пор не понимаю, как такое могло произойти? В тот момент я просто перестала дышать. Все внутри упало,

– написала женщина в своем телеграм-канале "Официальная жена".

Известно, что Анна Алхим уже якобы не состоит в отношениях с Константином, поскольку тот не хотел расставаться с женой. Блогерша решила показать фото с Валеулиным и раскрыть его личность в сети после того, как Дарья Валеулина запостила на своей странице фотографию с такой подписью: "Семья и любовь – не всегда тишина, но всегда вместе". Инфлюенсер назвала это провокацией и манипуляцией.

Заметим, ранее мы писали материал о том, что известно о личной жизни Анны Алхим.

Что известно о Константине Валеулине

Он является совладельцем инвестиционно-промышленного конгломерата AES Group.

В СМИ отмечают, что Константина обвиняли в теневых схемах, которые касались спиртовой промышленности и топлива в Украине.