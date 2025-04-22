Дар'я тривалий час не розголошувала деталі зради чоловіка, а проте днями вирішила розповісти, як вона дізналася про це. Повідомляє Show 24 з посиланням на телеграм-канал дружини Костянтина Валеуліна.

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Так, з'ясувалося, що Дар'я дізналася про зраду чоловіка випадково. За словами жінки, сталося це після того, як в мережі з'явилися фото на "дитячому святі", яке підлаштували для її знайомства з Алхім.

Дар'я не показала та не пояснила що саме це за фото, утім, в соцмережах можна знайти спільні кадри Алхім та дружини Валеуліна в ресторані за 2024 рік.

В той момент все і почалося… Мені в особисті посипались повідомлення з текстами: "Ваш чоловік вам зраджує!", "Як ви можете викладати такі фото?". Я себе запитую це щодня і досі не розумію, як таке могло статися? В той момент я просто припинила дихати. Все всередині впало,

– написала жінка у своєму телеграм-каналі "Офіційна дружина".

Відомо, що Анна Алхім вже нібито не перебуває у стосунках з Костянтином, оскільки той не хотів розлучатися з дружиною. Блогерка вирішила показати фото з Валеуліним і розкрити його особистість в мережі після того, як Дар'я Валеуліна запостила на своїй сторінці світлину з таким підписом: "Сім'я та кохання – не завжди тиша, але завжди разом". Інфлюенсерка назвала це провокацією та маніпуляцією.

Зауважимо, раніше ми писали матеріал про те, що відомо про особисте життя Анни Алхім.

Що відомо про Костянтина Валеуліна

Він є співвласником інвестиційно-промислового конгломерату AES Group.

У ЗМІ зазначають, що Костянтина звинувачували у тіньових схемах, які стосувались спиртової промисловості та пального в Україні.