Не хочу, – звезда "Женского квартала" Блажкевич уезжает с семьей из Киева и жалуется на цены

Звезда "Женского квартала" и участница команды "Трио Разные" Алина Блажкевич решила уехать из Киева вместе с семьей. Причиной такого решения стала ситуация с безопасностью в столице.

Однако во время подготовки к переезду актриса столкнулась с неожиданной проблемой – перевозкой вещей. Об этом Блажкевич рассказала в инстаграм-сторис.

Артистка призналась, что ей нелегко покидать Киев, однако нынешние обстоятельства вынудили семью искать более безопасное место для жизни.

Друзья. Поделюсь. Наша семья решила чкурнуть из Киева из-за ситуации с безопасностью. Мне грустно. Я не хочу. Но…

– написала Блажкевич.

Точный город, куда они планируют переехать, Алина не назвала, отметив лишь, что это будет одна из западных областей Украины.

Алина Блажкевич уезжает из Киева вместе с семьей / Скриншот из Instagram-сторис alinablazhkevych

Отдельно актриса поделилась трудностями, которые возникли при организации переезда. По ее словам, стоимость перевозки личных вещей из Киева настолько высока, что, возможно, проще будет оставить их и приобрести все необходимое уже на новом месте. Блажкевич даже обратилась к подписчикам с просьбой поделиться опытом и посоветовать более доступные варианты перевозки.

Алина Блажкевич прокомментировала переезд из Киева / Скриншот из Instagram-сторис alinablazhkevych

Напомним, что Алина Блажкевич состоит в браке с Романом Блажкевичем, за которого вышла замуж в августе 2020 года. В 2024 году у супругов родился сын.

Алина Блажкевич с мужем и сыном / Фото со страницы в инстаграме alinablazhkevych

Ранее о переезде также сообщала актриса Виктория Маремуха, которая уехала за границу вместе с четырехлетним сыном.