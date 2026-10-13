Строит пиар на слитом видео: Доротюк объяснила, почему упрекнула Тополю за использование русского языка

Алина Доротюк ответила на критику в адрес своего вопроса к Елене Тополе о русском языке на слитом интимном видео. Журналистка объяснила, почему она пересмотрела часть записи и считает уместным свое замечание в адрес певицы.

Во время интервью Слава Демин напомнил, что Доротюк сказала певице, что просмотрела несколько кадров частной записи и обратила внимание на ее русский язык. Он спросил, почему журналистка вообще открывала это видео.

Алина объяснила, что получила его с неизвестного телеграм-канала. По ее словам, обычно ей пишут близкие или обращаются с рабочими предложениями, поэтому она привыкла открывать сообщения.

Когда мне приходит, я всегда открываю. Я открыла, посмотрела действительно несколько первых кадров, и меня действительно резанул русский язык. И я выключила,

– рассказала Доротюк.

Демин, в свою очередь, подчеркнул, что тоже получал запись, но не стал ее смотреть. Он считает недопустимыми как распространение такого видео, так и его просмотр. Журналистка в ответ подчеркнула, что сама никому его не пересылала.

Далее ведущий поинтересовался, уместно ли обсуждать речь человека в контексте обнародования его интимной записи. Доротюк ответила, что этот вопрос прозвучал после длительного разговора с Тополей о самом инциденте, и призвала учитывать полное содержание интервью.

В то же время журналистка упрекнула певицу за то, как она публично обсуждала эту историю.

Ты не считаешь, что кринжово строить свою пиар-стратегию на слитом интимном видео и приходить и рассказывать о новых подробностях этого интимного видео в течение двух часов?

– обратилась она к Демину.

Елена Тополя / фото из инстаграма

Алина объяснила, что ее огорчает, когда публичная позиция человека отличается от его поведения в частной жизни. В качестве примера она привела гипотетическую ситуацию, в которой сама призывала бы аудиторию говорить на украинском, а за кадром переходила бы на русский.

Я как человек имею право на собственную точку зрения. У меня есть определенная позиция, я ее неизменно транслирую на протяжении пяти последних лет. И так, я имею право на эту позицию,

– подчеркнула Доротюк.

Алина Доротюк / скриншот из видео

Демин вновь обратил внимание на то, что человека снимали скрыто. Журналистка ответила, что во время интервью они с Тополей подробно обсудили это до вопроса о языке. Свое решение задать этот вопрос она назвала "абсолютно нормальным".

В конце дискуссии ведущий спросил, вызвал бы у нее такую же реакцию английский язык на записи. Доротюк ответила, что нет, объяснив это тем, что Англия не нападает на Украину.

Кстати, Елена Тополя раскрыла, сколько она зарабатывает на музыке и сколько тысяч долларов тратит на жизнь.