Певица Алина Гросу беременна первенцем
- Алина Гросу подтвердила свою беременность, появившись с округлым животиком в клипе на новую песню "Жить на полную".
- Клип снимали в Калифорнии, и в нем принял участие артист Don Maron, с которым они уже записали четвертую совместную работу.
В декабре 2025 года в сети появились слухи, что певица Алина Гросу ждет первенца. Лишь теперь исполнительница подтвердила эту информацию.
Об этом она призналась в клипе на свою новую песню, появившись с заметно округлившимся животиком. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Алины Гросу.
10 января артистка опубликовала видеоработу к треку "Жить на полную", который записала вместе с Don Maron – музыкантом, скрывающим свое лицо. Это уже четвертая их совместная работа.
В описании к клипу указано, что в ролике Алина Гросу снималась со своим любимым. Поэтому, вероятно, что Don Maron – муж певицы. Съемки ролика проходили в Калифорнии.
В кадре Алина и ее возлюбленный обнимались, проводили время в горах, украшали елку и играли с собакой. К тому же вдвоем праздновали гендер-парти.
В клипе они не рассекретили пол будущего ребенка, пообещав предоставить больше ответов в следующей работе.
GROSU & DON MARON – "Жить на полную": смотрите видео онлайн
Заметим, что незадолго до этого в телеграм-канале блогера Богдана Беспалова появилось видео, на котором Алина Гросу с округлым животиком выбирает продукты в одном из супермаркетов в США. Тогда в комментарии 24 Каналу команда исполнительницы воздержалась от подтверждений, отметив: "Официально ничего по этому поводу не комментируем".
Что известно о личной жизни Алины Гросу?
- Летом 2019 года певица вышла замуж за российского бизнесмена Александра Комкова. Пара сыграла роскошную свадьбу в Италии, однако уже через год супруги развелись.
- После этого певица около года находилась в отношениях с известным актером, имя которого так и не раскрыла. Он даже сделал предложение Алина, однако впоследствии знаменитость узнала о его изменах.
- В апреле 2024 года артистка объявила, что во второй раз вышла замуж, однако и на этот раз решила держать личность любимого в тайне. Она лишь отметила, что ее муж работает в киноиндустрии, чем спровоцировала слухи о возможных отношениях с российским актером Романом Полянским. Кстати, мужчина в клипе очень похож на него. Свадьба пары состоялась в Лас-Вегасе.