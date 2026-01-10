Співачка Аліна Гросу вагітна первістком

У грудні 2025 року в мережі з'явилися чутки про те, що співачка Аліна Гросу чекає на первістка. Лише тепер виконавиця підтвердила цю інформацію.

Про це вона зізналася у кліпі на свою нову пісню, з'явившись з помітно округлим животиком. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Аліни Гросу.

10 січня артистка опублікувала відеороботу до треку "Жити на повну", який записала разом з Don Maron – музикантом, що приховує своє обличчя. Це вже четверта їхня спільна робота.

В описі до кліпу зазначено, що в ролику Аліна Гросу знімалася зі своїм коханим. Тож, ймовірно, що Don Maron – чоловік співачки. Зйомки ролика проходили в Каліфорнії.

У кадрі Аліна та її коханий обіймалися, проводили час у горах, прикрашали ялинку та гралися з собакою. До того ж удвох святкували гендер-парті.

Водночас в кліпі вони не розсекретили стать майбутньої дитини, пообіцявши надати більше відповідей в наступній роботі.

GROSU & DON MARON – "Жити на повну": дивіться відео онлайн

Зауважимо, що незадовго до цього в телеграм-каналі блогера Богдана Беспалова з'явилося відео, на якому Аліна Гросу з округлим животиком обирає продукти в одному з супермаркетів у США. Тоді в коментарі 24 Каналу команда виконавиці утрималася від підтверджень, зазначивши: "Офіційно нічого з цього приводу не коментуємо".

Що відомо про особисте життя Аліни Гросу?