Укр Рус
Show24 Українські зірки Співачка Аліна Гросу вагітна первістком
10 січня, 11:09
2

Співачка Аліна Гросу вагітна первістком

Софія Хомишин
Основні тези
  • Аліна Гросу підтвердила свою вагітність, з'явившись з округлим животиком у кліпі на нову пісню "Жити на повну".
  • Кліп знімали в Каліфорнії, і в ньому взяв участь артист Don Maron, з яким вони вже записали четверту спільну роботу.

У грудні 2025 року в мережі з'явилися чутки про те, що співачка Аліна Гросу чекає на первістка. Лише тепер виконавиця підтвердила цю інформацію.

Про це вона зізналася у кліпі на свою нову пісню, з'явившись з помітно округлим животиком. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Аліни Гросу. 

Цікаво Переможниця "Холостяка-14" розсекретила, чи був у неї інтим із Цимбалюком на проєкті

10 січня артистка опублікувала відеороботу до треку "Жити на повну", який записала разом з Don Maron – музикантом, що приховує своє обличчя.  Це вже четверта їхня спільна робота. 

В описі до кліпу зазначено, що в ролику Аліна Гросу знімалася зі своїм коханим. Тож, ймовірно, що Don Maron – чоловік співачки. Зйомки ролика проходили в Каліфорнії. 

У кадрі Аліна та її коханий обіймалися, проводили час у горах, прикрашали ялинку та гралися з собакою. До того ж удвох святкували гендер-парті. 

Водночас в кліпі вони не розсекретили стать майбутньої дитини, пообіцявши надати більше відповідей в наступній роботі. 

GROSU & DON MARON – "Жити на повну": дивіться відео онлайн

Зауважимо, що незадовго до цього в телеграм-каналі блогера Богдана Беспалова з'явилося відео, на якому Аліна Гросу з округлим животиком обирає продукти в одному з супермаркетів у США. Тоді в коментарі 24 Каналу команда виконавиці утрималася від підтверджень, зазначивши: "Офіційно нічого з цього приводу не коментуємо". 

Що відомо про особисте життя Аліни Гросу?

  • Влітку 2019 року співачка вийшла заміж за російського бізнесмена Олександра Комкова. Пара зіграла розкішне весілля в Італії, однак уже за рік подружжя розлучилося.
  • Після цього співачка близько року перебувала в стосунках із відомим актором, ім’я якого так і не розкрила. Він навіть зробив пропозицію Аліна, проте згодом знаменитість дізналась про його зради.
  • У квітні 2024 року артистка оголосила, що вдруге вийшла заміж, однак і цього разу вирішила тримати особу коханого в таємниці. Вона лише зазначила, що її чоловік працює в кіноіндустрії, чим спровокувала чутки про можливі стосунки з російським актором Романом Полянським. До речі, чоловік у кліпі дуже схожий на нього. Весілля пари відбулося в Лас-Вегасі. 