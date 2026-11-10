Алина Гросу рассказала, как худеет после рождения сына, и заговорила о пополнении в семье

Певица Алина Гросу откровенно рассказала о своей борьбе с лишними килограммами после рождения первенца. Звезда призналась, что спорт и массажи не дают результата без строгого подсчета калорий, а также раскрыла планы по пополнению в семье.

В апреле 2025 года певица впервые стала мамой сына Марка-Габриэля и с тех пор пытается вернуть прежнюю физическую форму. Своим подходом к питанию и основными трудностями на этом пути артистка поделилась в сторис на своей странице в инстаграме.

По словам Алины, она уже несколько раз успешно сбрасывала вес, но килограммы коварно возвращались обратно. Главным залогом успеха звезда считает дисциплину и контроль питания.

Вы все знаете этот секрет – это подсчет калорий и не обжираться, не переедать. Это самое сложное. Потому что спорт – ну, можно поднять свою попу и пойти заниматься спортом, например. Можно пойти на массаж. Но если есть избыток калорий, ничего вы не сбросите,

– поделилась артистка.

Гросу предполагает, что на такие постоянные колебания на весах могут влиять послеродовые гормональные изменения. В то же время она самокритично не исключает, что иногда просто сдается из-за любви к вкусной еде.

Поверьте, я уже несколько раз после родов набирала вес обратно. Я не знаю, то ли у меня гормональный фон, то ли как, то ли я просто снова начинала есть – то я сброшу все, что мне нужно, то снова наберу,

– пояснила певица.

Кроме того, знаменитость затронула и тему материнства. Сейчас ухаживать за маленьким сыном ей помогают сразу две няни, ведь семья много работает и старается найти баланс между карьерой и воспитанием. Останавливаться на одном ребенке Алина не собирается и мечтает стать многодетной мамой троих малышей, особенно надеясь на девочку или двойняшек.

В прошлом месяце звездная мамочка и оригинально отпраздновала первые полгода жизни Марка-Габриэля. Она устроила сыну креативную фотосессию в образах героев культовых голливудских фильмов.