4 года, как мы сказали "да", – Алина Гросу рассекретила дату своей свадьбы
- Алина Гросу празднует четвертую годовщину брака с мужем, посвятив ему трогательное сообщение в Instagram.
- В сети подозревают, что избранником певицы является российский актер Роман Полянский, но его лицо Гросу скрывает.
Сегодня, 19 мая, Алина Гросу празднует четвертую годовщину брака со своим мужем, которого скрывает от публики. По случаю праздника певица трогательно обратилась к любимому.
Гросу посвятила мужу сообщение в инстаграме и поделилась серией романтических фото.
Алина Гросу сообщила, что во второй раз вышла замуж в апреле 2024 года. Однако, как оказалось, это произошло гораздо раньше – 19 мая 2022 года. К сообщению певица прикрепила фото с любимым, вероятно, сделаны в день свадьбы.
На фотографиях лица мужчины не видно, однако в сети уже давно подозревают, что это российский актер Роман Полянский, который, по словам Павла Зиброва, имеет проукраинскую позицию.
4 года, как мы сказали "да". Спасибо за каждый миг. Можно по-разному относиться к нашей паре. Но мы – две противоположности, которые так сильно притянулись, сделали свой правильный выбор. И мы в этом действительно счастливы,
– написала Гросу.
Алина Гросу с мужем / Фото из инстаграма певицы
В течение нескольких лет Гросу жена со своим будущим мужем, а вместе они уже 5 лет. Певица делилась, что в жизни они не прячутся, а соцсетей ее избранник нет.
Алина Гросу впервые стала мамой
В январе Алина Гросу сообщила, что беременна первенцем. Вместе с музыкантом Don Maron, который скрывает лицо, она выпустила клип на песню "Жить на полную", где показалась с округлившимся животиком.
Вероятно, Don Maron и является отцом ребенка и мужем Гросу, ведь в описании к видео отмечается, что артистка снималась в клипе со своим возлюбленным. У Романа Полянского, к слову, есть музыкальное образование.
В апреле певица объявила, что впервые стала мамой. Она рожала в Украине, хотя с 2022 года живет в Лос-Анджелесе. У Гросу и ее мужа родился сын весом 4,7 килограмма и ростом 58 сантиметров.
Имя сына Алина пока не раскрывает, но рассказала, что мальчик похож на ее отца и мужа. Избранник певицы был в начале родов и в конце, когда перерезали пуповину.