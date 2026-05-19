4 года, как мы сказали "да", – Алина Гросу рассекретила дату своей свадьбы

Сегодня, 19 мая, Алина Гросу празднует четвертую годовщину брака со своим мужем, которого скрывает от публики. По случаю праздника певица трогательно обратилась к любимому.

Гросу посвятила мужу сообщение в инстаграме и поделилась серией романтических фото.

Алина Гросу сообщила, что во второй раз вышла замуж в апреле 2024 года. Однако, как оказалось, это произошло гораздо раньше – 19 мая 2022 года. К сообщению певица прикрепила фото с любимым, вероятно, сделаны в день свадьбы.

На фотографиях лица мужчины не видно, однако в сети уже давно подозревают, что это российский актер Роман Полянский, который, по словам Павла Зиброва, имеет проукраинскую позицию.

4 года, как мы сказали "да". Спасибо за каждый миг. Можно по-разному относиться к нашей паре. Но мы – две противоположности, которые так сильно притянулись, сделали свой правильный выбор. И мы в этом действительно счастливы,

– написала Гросу.

Алина Гросу с мужем / Фото из инстаграма певицы

В течение нескольких лет Гросу жена со своим будущим мужем, а вместе они уже 5 лет. Певица делилась, что в жизни они не прячутся, а соцсетей ее избранник нет.

Алина Гросу впервые стала мамой

В январе Алина Гросу сообщила, что беременна первенцем. Вместе с музыкантом Don Maron, который скрывает лицо, она выпустила клип на песню "Жить на полную", где показалась с округлившимся животиком.

Вероятно, Don Maron и является отцом ребенка и мужем Гросу, ведь в описании к видео отмечается, что артистка снималась в клипе со своим возлюбленным. У Романа Полянского, к слову, есть музыкальное образование.

В апреле певица объявила, что впервые стала мамой. Она рожала в Украине, хотя с 2022 года живет в Лос-Анджелесе. У Гросу и ее мужа родился сын весом 4,7 килограмма и ростом 58 сантиметров.

Имя сына Алина пока не раскрывает, но рассказала, что мальчик похож на ее отца и мужа. Избранник певицы был в начале родов и в конце, когда перерезали пуповину.