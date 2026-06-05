Алина Михайлова резко ответила Корогодскому, которому "стыдно" за снос памятника Булгакову

В Киеве 4 июня демонтировали памятник Булгакову. Бизнесмен Гарик Корогодский встал на защиту писателя и назвал это решение "вандализмом".

Гарик Корогодский опубликовал сообщение на своей странице в фейсбуке. Он отметил, что это впервые с начала большой войны публично высказывается на русском.

К слову Надо прилагать усилия, – известный актер-военный об отношениях с женой во время войны

Бизнесмен заявил, что ему "стыдно" из-за сноса памятника. Он сожалеет о том, что не высказался на эту тему раньше.

Мне стыдно, будто бы я своими руками снес Булгакова. Стыдно, что я где-то промолчал, проявил слабость. И этот стыд не перед Булгаковым, ему этот вандализм добавит славы, войдет красной строкой в и так богатую жизнь писателя. И не перед людьми стыдно. Внутри стыдно, перед собой,

– написал бизнесмен.

На его сообщение ответила Алина Михайлова, госпожа командир медицинской службы "Ульф". Она резко высказалась в сторону Корогодского. По ее мнению, этим сообщением бизнесмен лишь продемонстрировал свои истинные взгляды.

Украина больше не соглашается быть пространством для российских имперских символов и российского права определять нашу идентичность. Поэтому так коробит чертей каждая переименованная улица, каждый убранный памятник, каждый демонтированный маркер "русского мира",

– подчеркнула Алина Михайлова.

Офицер добавила, что вместе с памятником Булгакову и всеми другими российскими маркерами разрушается представление о том, что Украина – это часть чужого культурного пространства.

Почему снесли памятник Булгакову?

18 декабря 2025 года Киевсовет принял решение демонтировать памятник из публичного пространства столицы. Основанием для этого стало заключение Украинского института национальной памяти.

Речь идет о том, что объекты, посвященные Булгакову, являются символикой российской имперской политики. Ведь его фигура "включена в перечень лиц, которых российская пропаганда использует для глорификации российской имперской политики".

4 апреля памятник снесли. Монумент передадут на хранение наследнице скульптора Михаила Рапая для личного хранения.