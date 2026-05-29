Как и многие другие семьи сегодня в Украине, пара вынуждена быть на расстоянии. В интервью OBOZ.UA Павел Алдошин рассказал, как им удается сохранять отношения.

К слову Дочь Гарика Корогодского объяснила, почему не служит в ВСУ и какие задачи выполняет на позициях

Актер и военный поделился, что отношения – это другой мир. И для них также нужно работать, чтобы сохранить чувства.

Со своей стороны скажу так: ты работаешь на войне и одновременно работаешь на это расстояние. Если хочешь сохранить отношения, которые являются в том числе и смыслом твоей жизни, надо прилагать усилия – общаться, отправлять письма, цветы, слушать друг друга хотя бы по телефону,

– считает Павел Алдошин.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить



Павел Алдошин с женой / Фото из архива Екатерины Алдошиной, OBOZ.UA

Также воин рассказал, что делится с женой только бытовыми моментами – как сломалась машина или пришлось ехать на ремонт.

"Об опасных операциях, в которых приходится постоянно участвовать, я могу поговорить с собратьями. Жене такого не рассказываю", – признался Алдошин.

Что известно о Павле Алдошине и его семье?

Павел Алдошин – украинский актер театра и кино. Родился в селе Семихатки, высшее образование получал в Харькове. Сыграл во многих фильмах и сериалах: "Снайпер. Белый ворон", "Моя настоящая мама", "Игры детей старшего возраста", "Беренштейн", "Папаньки".

Актер состоит в браке с женой Екатериной. Супруги воспитывают троих детей. К слову, третий ребенок родился у пары уже во время полномасштабного вторжения.