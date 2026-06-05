Гарік Корогодський опублікував допис на своїй сторінці в фейсбуці. Він зазначив, що це вперше від початку великої війни публічно висловлюється російською.

До слова Треба докладати зусиль, – відомий актор-військовий про стосунки з дружиною під час війни

Бізнесмен заявив, що йому "соромно" через знесення пам'ятника. Він шкодує про те, що не висловився на цю тему раніше.

Мені соромно, ніби-то я своїми руками зніс Булгакова. Соромно, що я десь промовчав, проявив слабкість. І цей сором не перед Булгаковим, йому цей вандалізм додасть слави, увійде червоним рядком в і так багате життя письменника. І не перед людьми соромно. Всередині соромно, перед собою,

– написав бізнесмен.

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На його допис відповіла Аліна Михайлова, пані командир медичної служби "Ульф". Вона різко висловилась у бік Корогодського. На її думку, цим дописом бізнесмен лише продемонстрував свої справжні погляди.

Україна більше не погоджується бути простором для російських імперських символів і російського права визначати нашу ідентичність. Тому так коробить чортів кожна перейменована вулиця, кожен прибраний пам’ятник, кожен демонтований маркер "русского мира",

– підкреслила Аліна Михайлова.

Офіцерка додала, що разом з пам'ятником Булгакову та всіма іншими російськими маркерами руйнується уявлення про те, що Україна – це частина чужого культурного простору.

Чому знесли пам'ятник Булгакову?

18 грудня 2025 року Київрада ухвалила рішення демонтувати пам'ятник з публічного простору столиці. Підставою для цього став висновок Українського інституту національної пам'яті.

Мова йде про те, що об'єкти, що присвячені Булгакову, є символікою російської імперської політики. Адже його постать "включена до переліку осіб, яких російська пропаганда використовує для глорифікації російської імперської політики".

4 квітня пам'ятник знесли. Монумент передадуть на зберігання спадкоємиці скульптора Михайла Рапая для особистого зберігання.