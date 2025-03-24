Он холодный, – экс-участница "Холостяка 13" откровенно высказалась об Александре Терене

Бывшая участница популярного романтического реалити "Холостяк" Алина Пухальская поделилась своими впечатлениями относительно главного героя 13 сезона Терена. Сомелье призналась, до сих пор ли Александр ей нравится.

Также она призналась, следит ли за ним после проекта. Сообщает Show 24 со ссылкой на Люкс ФМ.

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Так, как рассказала Алина, хотя визуально Александр соответствовал ее предпочтениям, внутренне они оказались разными.

У меня нет к нему претензий. Он, кстати, классный парень, он мне как нравился, так и нравится. Просто я не его типаж. Как выяснилось, визуально, да, он мой типаж, а как человек внутренне, то не совсем. Он для меня немножко холодный, а я люблю более эмоциональные, страстные отношения. Сейчас я за ним не слежу в соцсетях, но от него не спрячешься. Он же везде, поэтому так или иначе я слежу,

– отметила участница реалити.

Интервью с Алиной Пухальской: смотрите видео онлайн

Напомним, Александр Терен попрощался с Алиной Пухальской после свидания с игрой в гольф. Главной причиной такого решения он назвал ее незаинтересованность в общении с ним. По словам Александра, девушка сосредотачивалась исключительно на разговорах о своей жизни, вино и работу. Из-за этого Алина Пухальск покинула шоу "Холостяк 13" уже во втором выпуске.