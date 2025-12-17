Укр Рус
17 декабря, 11:19
Впервые за 67 лет: песня All I Want for Christmas Is You установила рекорд Billboard Hot 100

София Хомишин
Основні тези
  • Песня Мэрайи Кэри All I Want for Christmas Is You стала рекордсменом, находясь 20 недель на первой строчке Billboard Hot 100.
  • Этот трек был выпущен в 1994 году и в целом находится в чарте уже 77 недель.

Праздничная песня американской певицы Мэрайи Кэри All I Want for Christmas Is You заняла 1-е место в рейтинге Billboard Hot 100, установив рекорд впервые за 67 лет существования чарта.

Пишет 24 Канал со ссылкой на официальную инстаграм-страницу Billboard.

All I Want for Christmas Is You стала песней, что дольше всех находится на первой строчке за всю историю рейтинга Billboard Hot 100 – 20 недель. Таким образом он превзошел предыдущих рекордсменов – песни Old Town Road и A Bar Song (Tipsy), которые возглавляли чарт по 19 недель.

С сайта Billboard известно, что в целом рождественский трек Мэрии Кэри находится в чарте уже 77 недель.

Песня All I Want for Christmas Is You на первом месте в рейтинге Billboard Hot 100 / Скриншот с сайта

Что известно о песне All I Want for Christmas Is You?

  • Песню Мэрайя Кэри написала в сотрудничестве с Уолтером Афанасьевым и вышла она еще в 1994 году. Синг вошел в первый рождественский альбом певицы Merry Christmas.
  • В треке певица соединила элементы госпела, R&B и поп-музыки. Мэрайя Кэри поет о рождественском желании девушки – провести праздник вместе с любимым человеком.
    На украинский название композиции переводится как "Все, что я хочу на Рождество, – это ты".