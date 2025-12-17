Впервые за 67 лет: песня All I Want for Christmas Is You установила рекорд Billboard Hot 100
- Песня Мэрайи Кэри All I Want for Christmas Is You стала рекордсменом, находясь 20 недель на первой строчке Billboard Hot 100.
- Этот трек был выпущен в 1994 году и в целом находится в чарте уже 77 недель.
Праздничная песня американской певицы Мэрайи Кэри All I Want for Christmas Is You заняла 1-е место в рейтинге Billboard Hot 100, установив рекорд впервые за 67 лет существования чарта.
Пишет 24 Канал со ссылкой на официальную инстаграм-страницу Billboard.
All I Want for Christmas Is You стала песней, что дольше всех находится на первой строчке за всю историю рейтинга Billboard Hot 100 – 20 недель. Таким образом он превзошел предыдущих рекордсменов – песни Old Town Road и A Bar Song (Tipsy), которые возглавляли чарт по 19 недель.
С сайта Billboard известно, что в целом рождественский трек Мэрии Кэри находится в чарте уже 77 недель.
Что известно о песне All I Want for Christmas Is You?
- Песню Мэрайя Кэри написала в сотрудничестве с Уолтером Афанасьевым и вышла она еще в 1994 году. Синг вошел в первый рождественский альбом певицы Merry Christmas.
- В треке певица соединила элементы госпела, R&B и поп-музыки. Мэрайя Кэри поет о рождественском желании девушки – провести праздник вместе с любимым человеком.
На украинский название композиции переводится как "Все, что я хочу на Рождество, – это ты".