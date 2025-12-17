Пишет 24 Канал со ссылкой на официальную инстаграм-страницу Billboard.

Интересно Что известно о детях Степана Гиги, которые продолжат дело легендарного отца

All I Want for Christmas Is You стала песней, что дольше всех находится на первой строчке за всю историю рейтинга Billboard Hot 100 – 20 недель. Таким образом он превзошел предыдущих рекордсменов – песни Old Town Road и A Bar Song (Tipsy), которые возглавляли чарт по 19 недель.

С сайта Billboard известно, что в целом рождественский трек Мэрии Кэри находится в чарте уже 77 недель.

Песня All I Want for Christmas Is You на первом месте в рейтинге Billboard Hot 100 / Скриншот с сайта

Что известно о песне All I Want for Christmas Is You?