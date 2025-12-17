Пише 24 Канал з посиланням на офіційну інстаграм-сторінку Billboard.
Цікаво Що відомо про дітей Степана Гіги, які продовжать справу легендарного батька
All I Want for Christmas Is You стала піснею, що найдовше перебуває на першій сходинці за всю історію рейтингу Billboard Hot 100 – 20 тижнів. Таким чином він перевершив попередніх рекордсменів – пісні Old Town Road та A Bar Song (Tipsy), які очолювали чарт по 19 тижнів.
З сайту Billboard відомо, що загалом різдвяний трек Мерії Кері перебуває в чарті вже 77 тижнів.
Пісня All I Want for Christmas Is You на першому місці в рейтингу Billboard Hot 100 / Скриншот з сайту
Що відомо про пісню All I Want for Christmas Is You?
- Пісню Мерая Кері написала у співпраці з Волтером Афанасьєвим і вийшла вона ще в 1994 році. Синг увійшов до першого різдвяного альбому співачки Merry Christmas.
- У треці співачка поєднала елементи госпелу, R&B і попмузики. Мерая Кері співає про різдвяне бажання дівчини – провести свято разом із коханою людиною.
Українською назва композиції перекладається як "Все, що я хочу на Різдво, – це ти".