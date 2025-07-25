Алла Кудлай рассекретила, когда и за сколько купила квартиру в Киеве

В среду, 23 июля, народная артистка Украины Алла Кудлай отпраздновала день рождения – ей исполнился 71 год. По этому случаю вышло новое интервью с певицей, где она рассказала о покупке квартиры в столице.

Кудлай приобрела квартиру вблизи Днепра, откуда видно Выдубицкий монастырь и Киево-Печерскую лавру. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на утреннее шоу "Завтрак с "1+1".

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В 1994 году в Украине вышла моя пластинка "Роксолана". Я получила аж 18 тысяч и заплатила за эту квартиру. Трехкомнатная квартира, небольшая, но все равно вид такой из окна – я всегда выхожу и молюсь на Лавру, на Выдубицкий монастырь. И, конечно же, беру ласты, через дорогу перехожу. Как только начинается сезон, я – до моста Патона и обратно,

– рассказала Алла Кудлай.

Алла Кудлай в "Сніданку з 1+1": смотрите видео онлайн

Что известно об Алле Кудлай?

Алла Кудлай родилась 23 июля 1954 года на Черниговщине. С 1978 года пела в народном хоре имени Григория Веревки, а через несколько лет стала солисткой эстрадно-симфонического оркестра Гостелерадио Украины.

Женщина имеет звание заслуженной и народной артистки Украины. Является крестной матерью певицы Насти Каменских.

Среди самых известных песен Кудлай: "Красивая женщина незамужняя", "По малину я ходила", "Не лукав", "Цвел терн", "Невезучая", "Снова цветет матиола", "То все тайна" и другие.

Кстати, ранее мы писали материал, что известно о жизни и карьере Аллы Кудлай.