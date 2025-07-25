Кудлай придбала квартиру поблизу Дніпра, звідки видно Видубицький монастир та Києво-Печерську лавру. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на ранкове шоу "Сніданок з "1+1".

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У 1994 році в Україні вийшла моя платівка "Роксолана". Я отримала аж 18 тисяч і заплатила за цю квартиру. Трикімнатна квартира, невеличка, але все одно вигляд такий з вікна – я завжди виходжу і молюся на Лавру, на Видубицький монастир. І, звичайно ж, беру ласти, через дорогу переходжу. Як тільки починається сезон, я – до моста Патона і назад,

– розповіла Алла Кудлай.

Алла Кудлай в "Сніданку з 1+1": дивіться відео онлайн

Що відомо про Аллу Кудлай?

Алла Кудлай народилася 23 липня 1954 року на Чернігівщині. З 1978 року співала в народному хорі імені Григорія Верьовки, а через кілька років стала солісткою естрадно-симфонічного оркестру Держтелерадіо України.

Жінка має звання заслуженої та народної артистки України. Є хрещеною матір'ю співачки Насті Каменських.

Серед найвідоміших пісень Кудлай: "Красива жінка незаміжня", "По малину я ходила", "Не лукав", "Цвів терен", "Невезуча", "Знову цвіте матіола", "То все тайна" та інші.

До речі, раніше ми писали матеріал, що відомо про життя і кар'єру Алли Кудлай.