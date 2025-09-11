Алла Пугачева впервые за время войны дала большое интервью: вспомнила ли об Украине
- Алла Пугачева и Максим Галкин покинули Россию после начала полномасштабного вторжения.
- Пугачева считает, что разные мнения должны быть в государстве, и осуждает войну, называя ее трагедией для обеих сторон.
- Певица ранее поддерживала Путина, но теперь разочарована его действиями.
- Пугачева вернулась в Россию на похороны друга, Валентина Юдашкина, и призналась, что все еще любит свою страну.
Российская певица Алла Борисовна Пугачева и российский юморист Максим Галкин выступили "против войны" после начала полномасштабного вторжения. Супруги покинули территорию России вместе со своими двумя детьми. В сентябре 2022 года Министерство юстиции России внесло шоумена в список "иностранных агентов", а вот его жену – нет.
Вчера, 10 сентября, на ютуб-канале российской журналистки Екатерины Гордеевой вышло большое интервью с Аллой Пугачевой. Что она сказала о России, Украине, войне и российском диктаторе Путине, расскажет Show 24.
Не пропустите СБУ объявила в розыск российского рэпера-путиниста Тимати
Когда и почему уехала из России?
Алла Пугачева рассказала, что в феврале 2022 года Максим Галкин был за границей, а она – дома. Однако певице нужно было поехать на лечение в Израиль. Женщина говорит, что не собиралась покидать Россию, но после того, как супруги выступили против войны, полились обиды.
Впоследствии, когда Галкина внесли в список "иностранных агентов", в школе начали дразнить их детей – Елизавету и Гарри, поэтому Пугачева приняли решение собирать вещи и выезжать с сыном и дочерью.
С собой у нас было 30 тысяч долларов, которые можно провести, и поехали в Израиль. Скажу честно, это была такая острая боль для меня, что это так происходит. Я написала, что признайте и меня "иностранным агентом". Потому что я не понимаю, почему мнение не глупых людей так пресекается,
– рассказала артистка.
Алла Борисовна считает, что "в государстве должны быть разные мнения". Женщина отметила, что они с Галкиным не могли промолчать насчет войны, ведь "совесть дороже славы и роскоши".
Это, конечно, неприятно, потому что практически тебя "выдворили" (из России – Show 24). Нельзя, оказывается, ничего говорить. Меня это поразило. Я же не хочу заканчивать свою жизнь снова при сталинизме. Я родилась при сталинизме. Это были сплошные запреты,
– вспомнила она.
Пугачева добавила, что является "послевоенным ребенком" и "знает о войне больше, чем нынешнее поколение", поэтому никогда не хотела, чтобы она повторилась.
"Кому нравится война? Пожалуй, никому. Тем более когда война, так сказать, с "братьями". Все это неправильно. По моему мнению, единственный из политиков, который имел мужество признать ошибку, переосмыслить ее – это Горбачев. Мужество покаяния и цели войны мне важны. Защищать Родину я первая побегу, хоть на костылях. А когда я не понимаю, что происходит, и когда понимаю, что происходит, – это тоже ужасно. Когда гибнут и наши люди, и из другой страны – это невыносимо. Я всегда думала, чего нам не хватает. Но поняла, что гордыня присуща любой власти в Советском Союзе и в России. А гордыня – это грех", – сказала Алла Борисовна.
О Владимире Путине
Алла Пугачева считает, что российский диктатор Владимир Путин – "не глупый человек". Когда-то певица даже агитировала за него, голосовала и "была в восторге".
Он говорил потрясающе правильные вещи, даже об Украине. Все то, о чем я думала, он говорил. Это просто кумир. Конечно, для меня сейчас шок. Все знают, что я против войны, и считаю, что очень пострадала наша страна – правда, во вторую очередь. Украину мне жаль. На пальцах объяснить или что – некоторые люди не хотят жить в коммуналке, хотят отдельную квартиру. Это понимается. А когда говорят, что хотят независимости – то нет. Это же брат твой,
– сказала Алла Борисовна.
Пугачева добавила: "Мне жаль, что это все происходит. Потом все закончится и снова нормально все будет, а людей уже не вернешь. Сломанные судьбы, травмированные дети. Беда".
Когда в последний раз была в России?
Алла Борисовна вернулась в Россию на похороны российского дизайнера одежды и художника Валентина Юдашкина, который умер 2 мая 2023 года. Он болел раком.
Пугачева призналась, что Юдашкин был ее "ближайшим другом", поэтому не приехать на похороны не могла. Певица не боялась возвращаться в Россию и даже часто заезжала домой в село Грязь.
Последний раз певица была в России прошлым летом. По словам женщины, она имеет "тайный путь". В конце интервью Пугачева сказала, что "всем сердцем любила Россию и любит".
Что ранее Пугачева и Галкин говорили о войне?
24 февраля 2022 года Максим Галкин опубликовал в инстаграме фото черного квадрата и написал, что с "самого утра на связи с родными и друзьями из Украины", добавив – "нет войне!".
В сентябре, после того, как юмориста внесли в список "иностранных агентов", Алла Пугачева обратилась в министерство юстиции России: "Прошу зачислить меня в ряды "иностранных агентов" моей любимой страны, потому что я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и отягощающие жизнь наших граждан".
В 2022 году Галкин заявил, что часть денег с концертного тура по Израилю передаст на помощь украинским беженцам. Шоумен публично осуждал российские атаки по Украине.