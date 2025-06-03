Алла Волкова призналась, что хочет уменьшить грудь, и рассказала, какие инъекции красоты делала

Стендап-комикеса Алла Волкова рассказала, что хочет уменьшить грудь. Она также призналась, какие инъекции красоты делала.

Волкова поделилась, что запланировала операцию по уменьшению груди на следующий год. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на интервью стендап-комикесы Славе Демину.

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Алла Волкова хочет сделать меньший размер груди. Стендап-комикеса призналась, что всю жизнь ее болела спина из-за большого бюста. Кроме того, по словам женщины, сейчас грудь уже не так выглядят, как в 16 лет.

Волкова заметила, что ее любимому, стендап-комику Богдану Боярину, все нравится. Однако он поддержал Аллу в желании уменьшить грудь.

Стендап-комикеса также рассказала, что два года назад колола губы. Однако она не уверена, что хочет прибегать к этой процедуре сейчас. К тому же Алла колола ботокс до беременности и планирует сделать это снова.

Интервью с Аллой Волковой: смотрите видео онлайн

Ранее мы писали, что Алла Волкова рассекретила, сколько зарабатывает.

Алла Волкова о своем весе

Алла Волкова прокомментировала склонность к полноте. Она рассказала, что нашла тренера и зал для занятий спортом, а всю беременность занималась на эллиптическом тренажере, благодаря чему не поправилась.

Стендап-комикеса вспомнила, что самый большой вес, который был у нее, 93 килограмма, а наименьший – 56 килограммов. Рост Аллы – 169 сантиметров.