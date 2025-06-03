Известная украинская стендаперка Алла Волкова честно призналась, сколько зарабатывает

Алла Волкова является одной из самых известных украинских стендап комикес. В частности, она стала первой стендаперкой, которая в Киеве собрала "Дворец спорта".

Женщина впервые после этого раскрыла свои доходы. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Славы Демина.

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Так, по словам Волковой, основным источником ее дохода являются гастроли. Если это большой тур, гонорар может превышать 10 тысяч долларов. В обычные периоды она зарабатывает меньше, но средний доход составляет более 5 тысяч долларов в месяц.

Я зарабатываю с гастролей и не беру рекламу в соцсетях, потому что неорганично выгляжу в съемках, когда все делается по сценарию. Это не мое. И мне хотелось бы, чтобы я ассоциировалась только со стендапом,

– объяснила Алла.

Она добавила, что ее ежемесячные расходы составляют примерно 2 тысячи долларов. В частности, она платит 1200 долларов за аренду жилья, пользуется такси, а также часто заказывает готовую еду. В то же время стендаперка отметила, что пытается откладывать средства.

Интервью с Аллой Волковой: смотрите видео онлайн

Напомним, недавно Алла Волкова впервые стала мамой. Она родила 1 апреля.