Стендаперша Алла Волкова впервые стала мамой
Украинская стендап-комикесса Алла Волкова родила первенца. Она показала снимок из роддома.
Алла Волкова и Богдан Боярин впервые стали родителями. Счастливой новостью юмористка поделилась в своем инстаграме, передает Show 24.
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Стендап-комикеса опубликовала трогательное черно-белое фото из палаты роддома. Она показала первый снимок с малышом на руках.
Алла Волкова с первенцем / Фото из инстаграма Аллы Волковой
В комментариях под заметкой юмористку поздравляют с пополнением. Не обходится и без первоапрельских шуток.
- "Ну когда бы еще Алла могла родить ребенка, как не первого апреля. Поздравляю! Здоровья маме и ребенку";
- "У двух стендаперов родился ребенок на 1 апреля, мощный прикол";
- "Хорошая шутка получилась. Поздравления!";
- "Комикеса родила ребенка первого апреля, прикол";
- "Уже жду стендап про роды первого апреля";
- "Ребенок решил докинуть маме прикол на концерты. Это сильно. Здоровья и малышке и маме".
Что известно об Алле Волковой
Алла Волкова – известная украинская стендап-комикеса и первая юмористка, которая собрала Дворец спорта. В своей профессии она уже около трех лет.
Летом 2024 года Алла Волкова заявила, что приостанавливает карьеру. Но уже осенью вернулась с новым стендапом, в котором объявила, что забеременела.
В интервью Рамине Эсхакзай комикеса призналась, что со своим бойфрендом не планировала ребенка, ведь воспитание – это тяжелая работа. Волкова примерно год находится в отношениях с юмористом Богданом Боярином.