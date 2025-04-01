Стендаперша Алла Волкова впервые стала мамой

Украинская стендап-комикесса Алла Волкова родила первенца. Она показала снимок из роддома.

Алла Волкова и Богдан Боярин впервые стали родителями. Счастливой новостью юмористка поделилась в своем инстаграме, передает Show 24.

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Стендап-комикеса опубликовала трогательное черно-белое фото из палаты роддома. Она показала первый снимок с малышом на руках.



Алла Волкова с первенцем / Фото из инстаграма Аллы Волковой

В комментариях под заметкой юмористку поздравляют с пополнением. Не обходится и без первоапрельских шуток.

"Ну когда бы еще Алла могла родить ребенка, как не первого апреля. Поздравляю! Здоровья маме и ребенку";

"У двух стендаперов родился ребенок на 1 апреля, мощный прикол";

"Хорошая шутка получилась. Поздравления!";

"Комикеса родила ребенка первого апреля, прикол";

"Уже жду стендап про роды первого апреля";

"Ребенок решил докинуть маме прикол на концерты. Это сильно. Здоровья и малышке и маме".

Что известно об Алле Волковой

Алла Волкова – известная украинская стендап-комикеса и первая юмористка, которая собрала Дворец спорта. В своей профессии она уже около трех лет.

Летом 2024 года Алла Волкова заявила, что приостанавливает карьеру. Но уже осенью вернулась с новым стендапом, в котором объявила, что забеременела.

В интервью Рамине Эсхакзай комикеса призналась, что со своим бойфрендом не планировала ребенка, ведь воспитание – это тяжелая работа. Волкова примерно год находится в отношениях с юмористом Богданом Боярином.