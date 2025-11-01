Со специалистом это прорабатываю, – alyona alyona призналась, что избегает людей не равных себе

Украинская рэперша alyona alyona призналась, что избегает людей не равных себе по статусу или финансовому состоянию.

Об этом она рассказала эксклюзивно 24 Каналу за кулисами развлекательного проекта "Кто сверху?", который каждый четверг в 20:00 выходит на Новом канале.

Не пропустите Требовал 760 тысяч компенсации: хирург подал в суд на блогера после скандала с операцией

Многие представляют звезд высокомерными и недосягаемыми, поэтому боятся с ними общаться. В то же время известная рэперка alyona alyona доказала обратное. Она поделилась, что ближе всего и больше всего общаюсь с людьми, с которыми познакомилась еще до того, как стала популярной.

У меня больше немедийных друзей. Почему-то я избегаю людей не равных себе по статусу или финансовым состоянием. Даже со специалистом это прорабатываю,

– рассказала alyona alyona.

Какое-то время она даже не ходила в гости к известным блогерам и не заходит в дорогие бутики, потому что стесняется.

Не потому, что как-то не так выгляжу. Классно выгляжу! У меня просто есть страх, что не буду знать, где стать, как открыть что-то,

– призналась знаменитость.

Все из-за того, что она имеет предвзятое отношение к состоятельным людям. Alyona Alyona считает, что они могут нечестно зарабатывать деньги, тогда как ей приходится тяжело работать, чтобы достичь желаемого.

Alyona Alyona / Фото Нового канала

Общаются ли другие звезды с коллегами?