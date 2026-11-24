Alyona Alyona раскрыла свой вес через месяц после операции по уменьшению желудка
Украинская рэперша alyona alyona поделилась первыми результатами похудения через месяц после операции по уменьшению желудка (бариатрии). За это время артистке удалось сбросить 14 килограммов.
В день операции она весила 132 килограмма, а сейчас стрелка весов показывает 118. Об этом звезда откровенно рассказала на своей странице в инстаграме.
Исполнительница призналась, что чувствует себя чудесно, а вся боль и дискомфорт после операции уже забылись. Свое состояние во время восстановления она неожиданно сравнила с родами.
И как интересно устроен организм человека, женщины, который способен забывать все болезненное, тяжелое, неприятное и делать вид, что этого как будто и не было. Что-то это было, но насколько сильно – ты этого совершенно не помнишь. Я чувствую себя хорошо. Я сейчас могу провести сравнение, кстати – это будет удачное сравнение, кто бы что ни говорил – с родами. Потому что там тоже очень-очень сильно больно, и организм забывает,
– поделилась рэперша.
Alyona Alyona объяснила, что решилась на операцию в конце октября, потому что другие методы уже не помогали. Спорт и специальные уколы для похудения не давали стабильного эффекта, а бешеный темп работы и синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) мешали систематически следить за питанием. Хирургическое вмешательство стало для артистки способом взять аппетит под контроль и избавиться от переедания. Ее главная цель – дойти до отметки в 80 килограммов.
В то же время после операции действуют строгие ограничения: врачи запретили артистке забеременеть, по крайней мере, ближайшие два года, чтобы организм смог полноценно восстановиться и адаптироваться к изменениям.