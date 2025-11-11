Совершила наезд на дядю, – alyona alyona попала в ДТП

Рэперша alyona alyona сообщила, что попала в ДТП, когда ехала на вокал. Она признала свою вину.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу alyona alyona. Рэперша поделилась подробностями ДТП.

Я совершила маленький наезд на дядю, который, съезжая на второстепенную дорогу, не быстро ехал. Но это моя проблема, что я не придерживалась дистанции. Немножко разбила ему стекло в фаре, почесали бампера друг другу, но мы застрахованы, вызвали полицию, все оформили,

– рассказала alyona alyona.

У реперши забрали права и дали временные. Она отметила, что будет суд.

