11 ноября, 09:43
2

Совершила наезд на дядю, – alyona alyona попала в ДТП

Мария Примыч
Основні тези
  • Реперка alyona alyona попала в ДТП, в результате которого забрали права и выдали временные.
  • Она признала свою вину и отметила, что будет суд, а также сообщила, что все участники застрахованы и полицию вызвали.

Рэперша alyona alyona сообщила, что попала в ДТП, когда ехала на вокал. Она признала свою вину.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу alyona alyona. Рэперша поделилась подробностями ДТП.

Я совершила маленький наезд на дядю, который, съезжая на второстепенную дорогу, не быстро ехал. Но это моя проблема, что я не придерживалась дистанции. Немножко разбила ему стекло в фаре, почесали бампера друг другу, но мы застрахованы, вызвали полицию, все оформили, 
– рассказала alyona alyona.

У реперши забрали права и дали временные. Она отметила, что будет суд.

alyona alyona рассказала о ДТП: смотрите видео онлайн

Кстати! Ранее актер и военный Даниил Мирешкин попал в ДТП, о чем сообщил на своей странице в инстаграме. Мужчина заснул за рулем и слетел с дороги. Он пережил долгую и мучительную реабилитацию.

