11 листопада, 09:43
2

Вчинила наїзд на дядька, – alyona alyona потрапила у ДТП

Марія Примич
Основні тези
  • Реперка alyona alyona потрапила у ДТП, внаслідок якого забрали права та видали тимчасові.
  • Вона визнала свою провину та зазначила, що буде суд, а також повідомила, що всі учасники застраховані й поліцію викликали.

Реперка alyona alyona повідомила, що потрапила у ДТП, коли їхала на вокал. Вона визнала свою провину.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку alyona alyona. Реперка поділилась подробицями ДТП.

Я вчинила малесенький наїзд на дядька, який, з'їжджаючи на другорядну дорогу, не швидко їхав. Але це моя проблема, що я не дотрималася дистанції. Трошки розбила йому скло у фарі, почухали бампера одне одному, але ми застраховані, викликали поліцію, все оформили, 
– розповіла alyona alyona.

У реперки забрали права і дали тимчасові. Вона зазначила, що буде суд.

alyona alyona розповіла про ДТП: дивіться відео онлайн

До речі! Раніше актор і військовий Данііл Мірешкін потрапив у ДТП, про що повідомив на своїй сторінці в інстаграмі. Чоловік заснув за кермом і злетів з дороги. Він пережив довгу і болісну реабілітацію.

  • Раніше співачка Lida Lee потрапила у ДТП перед зйомками кліпу на пісню "Літай".

  • Артистка поділилась з прихильниками кадрами розтрощеного авто. Медики наклали Lida Lee бандаж на шию, проте вона не дотрималась їхньої поради скасувати активності.

  • "Сталося дещо жахливе… Ми кілька разів переносили знімання кліпу. Цього разу через те, що я потрапила в ДТП і отримала травму. Мені радили все скасовувати, але я зрозуміла, що не готова", – поділилась вона.