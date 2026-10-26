alyona alyona показалась после операции по уменьшению желудка и откровенно рассказала о своем теле

Рэперка alyona alyona появилась на публике после операции по уменьшению желудка и рассказала, как проходит ее восстановление. Артистку уже выписывают из больницы, она чувствует себя лучше, но не все шло так гладко.

В своих Stories в инстаграме alyona alyona, которая недавно напугала поклонников фотографией из больницы, рассказала, как проходили ее первые дни после операционного вмешательства. На 4-й день после операции артистку уже выписывают, но перед этим был самый тяжелый день, говорит она.

На второй день я как-то легче приседала, температуры не было, и рана не так сильно болела. Теперь у меня температура, катетер из этой руки достали, поставили в эту руку. Постоянно болит, обезболивающего много не дают, потому что не хотят, чтобы я стала наркоманкой,

– говорит alyona alyona.

Рэперка также показала свой живот на второй день после операции. На видео видны пластыри, закрывающие четыре прокола. Один из них немного беспокоил артистку, но в целом, уверяет она, ничего страшного нет.



alyona alyona после операции / Скрин из сторис

Мне достали дренаж, который у меня был. И я вам сейчас покажу, какие у меня ранки. Всего лишь навсего. Больнее всего, конечно, вот здесь. Ну, тянет где-то и здесь, и там тянет. В принципе, ничего страшного нет,

– говорит она.

Также в своем инстаграме alyona alyona написала огромное публичное письмо своему телу. Она отметила, что с ним прошла через много испытаний и призналась ему в любви.

Я знаю, что ты было дано мне таким еще лет с 16, и мы с тобой прошли через много разных испытаний: от любви до ненависти, от самолюбования до самонасилия, от принятия до смирения. И я любила, люблю и буду любить тебя любым, потому что ты мое, потому что ты мне комфортное, потому что ты гладкое и мягкое, потому что ты всегда оберегало меня от враждебного и непредсказуемого мира,

– говорит рэперка.



alyona alyona сделала операцию по уменьшению желудка / Фото roslyakova_oleksandra

Артистка отметила, что много лет делала все, чтобы люди начали принимать женщин с разными телами и формами, увидели красоту и перестали постоянно требовать что-то. alyona alyona подчеркнула, что ей это удалось, потому что очень много известных людей, блогерок, ведущих, моделей и различных публичных женщин с пышными формами стали заметны в Украине.

А у нас с тобой дальше будет другая миссия. И когда она осуществится – мы так же отчитаемся перед всеми и скажем СПАСИБО всем, кто доверился нам, вдохновился нами и последовал за нами,

– добавила она.

Похоже, что для рэперки сейчас начинается новый этап в жизни. Кстати, недавно она также приняла важное для себя решение покинуть Киев.