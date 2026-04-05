Где сейчас хорегораф Амадор Лопес, которого задержали работники ТЦК

Амадор Лопес – известный венесуэльский хореограф, который получил украинское гражданство и построил здесь успешную карьеру. Его биография полна интересных фактов, а недавно он снова оказался в центре внимания из-за задержания работниками ТЦК.

Важно Евтух, Тополя, Остапчук и другие: звезды, чьи дома разрушили российские оккупанты

Амадор Лопес родился в Венесуэле. Его отец – педиатр, а мама – учительница. С детства Амадору нравилось танцевать, и кроме этого, он занимался фехтованием и даже был в составе сборной Венесуэли по фехтованию.

Амадор Лопес с мамой / Фото из инстаграма танцовщика

Почти в 17 лет Амадор Лопес переехал в Украину. Это решение было не случайным: еще с детства он мечтал учиться фехтованию именно здесь, его вдохновил тренер, который получал образование в Украине. Об этом хореограф рассказывал в интервью газете "Высокий замок". Впоследствии Лопес поступил в Национальный университет физического воспитания и спорта. Еще во время учебы он начал подрабатывать танцовщиком в ночных клубах. Со временем это увлечение переросло в профессиональную деятельность. В 2006 году он основал шоубалет Rumbero's. Коллектив сотрудничал с Филиппом Киркоровым, Натальей Могилевской, братьями Меладзе и другими знаменитостями.

Кроме того, Амадор работал хореографом в популярных телепроектах, в частности "Танцы со звездами", "Танцую для тебя", "Майданс-2" и "Фабрика звезд", завоевав расположение украинской публики.

В 2011 году появилась уже музыкальная группа Rumbero's – с Амадором в роли фронтмена и Олегом Серафином как солистом. Дебютный сингл дуэта называется Pasion. Среди других популярных песен Rumbero's – Mi Musica, Amor, Chikabella, "Она такая" и другие.

Что известно о личной жизни Амадора Лопеса?

В интервью Славе Демину Амадор вспоминал, что у него было несколько серьезных отношений. Первая любовь случилась еще в юности – и тоже была фехтовальщицей. С 2004 года он находился в длительных отношениях с украинкой Светланой Шпилевой – они продолжались более 10 лет, однако впоследствии пара разошлась. А вот есть ли сейчас артист в отношениях – он не разглашает.

Где сейчас Амадор Лопес?

За три недели до начала полномасштабного вторжения Амадор Лопес получил украинское гражданство. Когда началась большая война, он вместе с матерью несколько недель пробыл в оккупации вблизи Макарова, а затем они перебрались на запад страны.

Амадор Лопес получил украинский паспорт / Фото из инстаграма хореографа

Через некоторое время Амадор постепенно вернулся к работе и активно поддерживает Украину. Он присоединяется к благотворительным инициативам: помогает собирать средства для ВСУ, встречается с военными, проводит мастер-классы для детей из семей внутренне перемещенных лиц.

Недавно Лопеса задержали в Чернигове во время проверки документов. Выяснилось, что он нарушил правила воинского учета.

Я не знал, что в розыске. Конечно, это не приятно, но совершенно спокойно они (представители ТЦК, – 24 Канал) попросили документы. Я показал документы, они проверили и рассказали процедуру,

– рассказал Амадор телеканалу "Новый Чернигов".

В центре комплектования установили, что Лопес имеет право на отсрочку: его мать нуждается в постоянном уходе.