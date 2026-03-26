Представители ТЦК задержали Лопеса для проверки военно-учетных документов. Об этом сообщил начальник Черниговского областного ТЦК и СП Александр Мироненко телеканалу "Новый Чернигов".

Амадор Лопес получил гражданство Украины за три недели до начала полномасштабного вторжения. Хореограф не знал, что обязательно должен стать на военных учет.

Во время проверки установили, что Лопес нарушил правила воинского учета. Ему предложили прибыть в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, чтобы оформить необходимые документы.

Я не знал, что в розыске. Конечно, это не приятно, но совершенно спокойно они (представители ТЦК – 24 Канал) попросили документы. Я показал документы, они проверили и рассказали процедуру,

– поделился Амадор.

В территориальном центре установили, что хореограф имеет основания для получения отсрочки от армии. Дело в том, что мама Лопеса нуждается в постоянном уходе.

Мама почти немобильна. Ей надо постоянное лечение. Я и так являюсь опекуном мамы, но надо сделать официально для того, чтобы все было хорошо,

– рассказал хореограф.

Амадор подчеркнул, что представители ТЦК относились к нему нормально и с уважением.

У меня поднялось очень высокое давление и там сразу оказали помощь. Накормили, пытались максимально все сделать как можно лучше,

– добавил он.

Заметим! В 2024 году в интервью Славе Демину Амадор Лопес признался, что ему предлагали заплатить взятку, чтобы быстрее получить украинское гражданство. Речь идет о сумме в 15 тысяч долларов, но для хореографа сделали скидку – 10 тысяч долларов. Однако Лопес отметил, что не давал взятку.

