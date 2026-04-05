Яким був його шлях до успіху, що відомо про особисте життя та як змінилася доля артиста після початку повномасштабного вторгнення – читайте далі в матеріалі 24 Каналу.

Амадор Лопес народився у Венесуелі. Його батько – педіатр, а мама – вчителька. З дитинства Амадору подобалося танцювати, та крім цього, він займався фехтуванням і навіть був у складі збірної Венесуели з фехтування.

Амадор Лопес з мамою / Фото з інстаграму танцівника

Майже у 17 років Амадор Лопес переїхав до України. Це рішення було не випадковим: ще змалку він мріяв навчатися фехтування саме тут, його надихнув тренер, який здобував освіту в Україні. Про це хореограф розповідав в інтерв'ю газеті "Високий замок". Згодом Лопес вступив до Національного університету фізичного виховання і спорту. Ще під час навчання він почав підробляти танцівником у нічних клубах. З часом це захоплення переросло у професійну діяльність. У 2006 році він заснував шоубалет Rumbero's. Колектив співпрацював із Філіпом Кіркоровим, Наталею Могилевською, братами Меладзе та іншими знаменитостями.

Крім того, Амадор працював хореографом у популярних телепроєктах, зокрема "Танці з зірками", "Танцюю для тебе", "Майданс-2" і "Фабрика зірок", завоювавши прихильність української публіки.

У 2011 році з'явився вже музичний гурт Rumbero's – із Амадором у ролі фронтмена та Олегом Серафином як солістом. Дебютний сингл дуету називається Pasion. Серед інших популярних пісень Rumbero's – Mi Musica, Amor, Chikabella, "Вона така" та інші.

Що відомо про особисте життя Амадора Лопеса?

В інтерв'ю Славі Дьоміну Амадор згадував, що у нього було кілька серйозних стосунків. Перше кохання сталося ще в юності – і теж була фехтувальницею. З 2004 року він перебував у тривалих стосунках із українкою Світланою Шпилевою – вони тривали понад 10 років, однак згодом пара розійшлася. А от чи пеербуває зараз артист в стосунках – він не розголошує.

Де зараз Амадор Лопес?

За три тижні до початку повномасштабного вторгнення Амадор Лопес отримав українське громадянство. Коли розпочалася велика війна, він разом із матір'ю кілька тижнів пробув в окупації поблизу Макарова, а згодом вони перебралися на захід країни.

Амадор Лопес отримав український паспорт / Фото з інстаграму хореографа

Через деякий час Амадор поступово повернувся до роботи та активно підтримує Україну. Він долучається до благодійних ініціатив: допомагає збирати кошти для ЗСУ, зустрічається з військовими, проводить майстер-класи для дітей із родин внутрішньо переміщених осіб.

Нещодавно Лопеса затримали в Чернігові під час перевірки документів. З'ясувалося, що він порушив правила військового обліку.

Я не знав, що в розшуку. Звісно, це не приємно, але абсолютно спокійно вони (представники ТЦК, – 24 Канал) попросили документи. Я показав документи, вони перевірили й розказали процедуру,

– розповів Амадор телеканалу "Новий Чернігів".

У центрі комплектування встановили, що Лопес має право на відстрочку: його мати потребує постійного догляду.