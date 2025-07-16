Победительница Детского Евровидения-2012 Анастасия Петрик выходит замуж: романтические фото пары
- Анастасия Петрик, победительница Детского Евровидения-2012, объявила о помолвке с избранником Сергеем.
- Пара устроила фотосессию у побережья океана и поделилась романтическими фотографиями в Instagram.
Победительница Детского Евровидения-2012 Анастасия Петрик объявила, что выходит замуж. Певица показала обручальное кольцо, которое ей подарил жених.
Приятной новостью с подписчиками Петрик поделилась в инстаграме, передает Show 24. Она опубликовала серию романтических фотографий с любимым.
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Избранника Анастасии Петрик зовут Сергей. Пара устроила фотосессию у побережья океана. Парень подарил певице большой букет цветов и кольцо с бриллиантом. На фотографиях они целуются и обнимаются.
Где заканчиваются волны, начинается наша вечность,
– подписала фото Анастасия.
Анастасии Петрик сделал предложение любимый / Фото Диана Ковтун
В комментариях под заметкой подписчики поздравляют Петрик с помолвкой:
- "Поздравляю! Счастья вам!"
- "Я очень искренне поздравляю вас! Вы невероятные".
- "Поздравляю. Желаю счастливой жизни".
- "Поздравляем влюбленных! Настя, будь счастлива!"
- "Поздравляю, берегите друг друга".
- "Невероятно красивые фото, поздравляю вас".
Ранее мы писали, что лидер группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец сделал предложение любимой.
Что известно об Анастасии Петрик
Анастасия Петрик родилась в Одесской области и имеет старшую сестру Викторию, которая также является певицей. Победительница Детского Евровидения-2012 и "Детской Новой волны 2010".
Сестры также участвовали во 2 сезоне талант-шоу "Украина имеет талант". Анастасия выступала и на других конкурсах и сотрудничала с известными артистами, в частности пела "Скрипач осенний" с Ниной Матвиенко.
Петрики уже давно перестали появляться в украинском публичном пространстве. Судя по инстаграму Анастасии, сейчас она больше времени проводит за границей. В описании профиля девушка указала геолокацию Филадельфия.