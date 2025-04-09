Цимбалару призналась, сколько денег ей нужно в месяц, и рассказала о своих источниках дохода

Актриса Анастасия Цимбалару призналась, какая сумма ей нужна в месяц, чтобы прожить в Киеве. Кроме того, звезда рассказала, что приносит больше денег – личный блог или актерство.

Подробностями Цимбалару поделилась в проекте "33 вопроса от Люкс ФМ", информирует Show 24. Она отметила, что имеет собственную квартиру и считает, что может прожить на 1000 долларов.

Кстати Анастасия Цимбалару заявила о паузе в карьере: "Я не справилась"

Но у меня есть команда. У меня есть люди, за которых я несу ответственность. И мне им нужно платить зарплату ежемесячно. Поэтому это немножко усложняет процесс,

– подчеркнула актриса.

Анастасия Цимбалару рассказала, что родилась в небогатой семье и "долгое время шла к определенному уровню достатка". Актриса не боится безденежья, она боится, что не сможет платить людям, ведь имеет большую команду.

Анастасия Цимбалару в проекте "33 вопроса от Люкс ФМ": смотрите видео онлайн

Анастасия Цимбалару о финансовой подушке

Цимбалару также призналась, что сейчас больше денег ей приносит актерство, а не блог в инстаграме. Кроме того, актриса вспомнила, что имела финансовую подушку, когда началась война.

Затем, где-то через полгода, ее не стало, потому что мы ушли в волонтерство. Как оказалось, волонтерство – это не только собирать донаты и что-то организовывать для других людей, но и вкладывать свои деньги, вкладывать много. Поэтому они быстро закончились,

– поделилась Анастасия Цимбалару.

Во время полномасштабного вторжения Анастасия начала развивать свой блог в инстаграме, потому что понимала, что это дело может приносить доход. Затем начались съемки. Так, актрисе удалось улучшить ситуацию с финансами.

"Но сейчас с увеличением дохода – увеличивается и количество людей, которые на тебя работают. И увеличивается твоя ответственность перед ними. Поэтому я еще не достигла того уровня, когда могу сказать, что все работает на меня, а я только собираю сливки", – добавила она.

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