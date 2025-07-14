Они вместе еще со школы: как выглядит жена солиста хора "Гомон" Вадима Яценко

Хормейстер Львовской оперы Вадим Яценко – харизматичный, стильный и талантливый – стал настоящим открытием украинской сцены. Его уже называют секс-символом украинской сцены. Но сердце артиста давно занято: он много лет счастлив в браке с женой Анастасией.

Она также певица и выступает в музыкальных проектах, в частности в составе The Rock Symphony Orchestra. Вместе супруги воспитывают ребенка. Их история – редкий пример школьной любви, что выдержало все испытания взрослой жизни. О том, как выглядит жена солиста хора "Гомон" – смотрите далее в материале Show 24.

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Анастасия, девушка из Мариуполя, училась в столице в одной школе с Вадимом. Они познакомились еще в восьмом классе. Как вспоминает артист, симпатия между ними возникла почти сразу, хотя серьезности в отношениях тогда еще не было. Но все изменилось с годами: после школы они вместе поступили в консерваторию, и с тех пор – не расставались.

Вадим Яценко и Настя Рябошапко в 2016 году / Фото из фейсбука артиста

Предложение, признается Яценко, было скромным, но искренним.

Я занял деньги у друзей, чтобы купить самое дешевое обручальное кольцо. Одолжил деньги еще, чтобы пойти хотя бы в какое-то кафе, не в "Пузатую хату". И там что-то как-то это произошло. Мы были маленькие совсем,

– вспомнил Вадим.

На тот момент влюбленным исполнилось всего по 20 лет, а в августе этого года супруги празднуют десятилетие брака.

Анастасия и Вадим Яценко / Фото из фейсбука певицы

Сегодня Анастасия Яценко, до замужества – Рябошапка, не только жена известного хормейстера, а и его коллега – она участвует в музыкальных проектах, которыми дирижирует мужчина. В частности, девушка выступает в The Rock Symphony Orchestra.

Супруги также воспитывают сына Максима, который уже проявляет интерес к музыке и играет на фортепиано.

Нашему малому – шесть лет. И это лучшее, что я сделал пока в своей жизни,

– подчеркнул солист хора "Гомон".

Несмотря на все трудности, которые пришлось пройти, Вадим и Анастасия сумели сохранить и любовь, и уважение, и партнерство как в семье, так и в музыке.