Вона також співачка й виступає у музичних проєктах, зокрема у складі The Rock Symphony Orchestra. Разом подружжя виховує дитину. Їхня історія – рідкісний приклад шкільного кохання, що витримало всі випробування дорослого життя. Про те, який вигляд має дружина соліста хору "Гомін" – дивіться далі в матеріалі Show 24.

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Анастасія, дівчина з Маріуполя, навчалася у столиці в одній школі з Вадимом. Вони познайомилися ще у восьмому класі. Як згадує артист, симпатія між ними виникла майже одразу, хоча серйозності у стосунках тоді ще не було. Та все змінилося з роками: після школи вони разом вступили до консерваторії, і з того часу – не розлучалися.

Вадим Яценко та Настя Рябошапко у 2016 році / Фото з фейсбуку артиста

Освідчення, зізнається Яценко, було скромним, але щирим.

Я позичив гроші в друзів, щоб купити найдешевшу обручку. Позичив гроші ще, щоб піти хоча б в якесь кафе, не в "Пузату хату". І там щось якось це відбувалося. Ми були малі зовсім,

– пригадав Вадим.

На той момент закоханим виповнилось лише по 20 років, а у серпні цього року подружжя святкує десятиріччя шлюбу.

Анастасія та Вадим Яценки / Фото з фейсбуку співачки

Сьогодні Анастасія Яценко, до заміжжя – Рябошапка, не лише дружина відомого хормейстера, а і його колега – вона бере участь у музичних проєктах, якими диригує чоловік. Зокрема, дівчина виступає в The Rock Symphony Orchestra.

Подружжя також виховує сина Максима, який уже проявляє інтерес до музики та грає на фортепіано.

Нашому малому – шість років. І це найкраще, що я зробив поки у своєму житті,

– підкреслив соліст хору "Гомін".

Попри всі труднощі, які довелося пройти, Вадим та Анастасія зуміли зберегти і любов, і повагу, і партнерство як у родині, так і в музиці.