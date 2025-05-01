На его поведение влияли травмы, – финалистка "Холостяка-13" высказалась об Александре Терене

Финалистка 13 сезона реалити-шоу "Холостяк" Анастасия Юзьвак высказалась об Александре Терена. Девушка поделилась собственными мыслями относительно того, почему некоторые люди говорят, что он – "ред флег" ("красный флажок").

Ранее Александр Терен заявил, что хочет иметь пятерых детей. По словам блогера Евы Коршик, из-за этого некоторые считают его "ред флегом", передает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Okay Eva.

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Почему нет? Если Александр найдет женщину, у которой ценность – иметь много детей. При чем здесь "ред флег"? "Ред флег" – это когда ты хочешь иметь пятерых детей и не хочешь ничего им дать или не можешь их обеспечивать,

– ответила Анастасия Юзьвак.

Ева Коршик поинтересовалась у финалистки "Холостяка-13", почему Александра Терена считают "ред флегом". Анастасия Юзьвак отметила, что "были моменты в его поведении, которые аудитория восприняла как "ред флег"". В то же время она не понимает, почему это так осуждается и гиперболизируется, ведь у всех людей есть право на ошибки.

У него есть свои преимущества и недостатки, как у каждого из нас. На его поведение влияли его травмы, которые он пока не прорабатывает,

– добавила финалистка "Холостяка-13".

Интервью с Анастасией Юзьвак: смотрите видео онлайн

Анастасия Юзьвак на проекте "Холостяк-13"