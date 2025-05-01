На его поведение влияли травмы, – финалистка "Холостяка-13" высказалась об Александре Терене
- Анастасия Юзьвак, финалистка "Холостяк-13", высказалась о поведении Александра Терена.
- Юзьвак отметила, что Терен имеет свои преимущества и недостатки, а на его поведение влияли травмы, которые он не прорабатывает.
Финалистка 13 сезона реалити-шоу "Холостяк" Анастасия Юзьвак высказалась об Александре Терена. Девушка поделилась собственными мыслями относительно того, почему некоторые люди говорят, что он – "ред флег" ("красный флажок").
Ранее Александр Терен заявил, что хочет иметь пятерых детей. По словам блогера Евы Коршик, из-за этого некоторые считают его "ред флегом", передает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Okay Eva.
Тоже интересно Пока большинство говорили на русском: кто из героев "Холостяка" был украиноязычным
Почему нет? Если Александр найдет женщину, у которой ценность – иметь много детей. При чем здесь "ред флег"? "Ред флег" – это когда ты хочешь иметь пятерых детей и не хочешь ничего им дать или не можешь их обеспечивать,
– ответила Анастасия Юзьвак.
Ева Коршик поинтересовалась у финалистки "Холостяка-13", почему Александра Терена считают "ред флегом". Анастасия Юзьвак отметила, что "были моменты в его поведении, которые аудитория восприняла как "ред флег"". В то же время она не понимает, почему это так осуждается и гиперболизируется, ведь у всех людей есть право на ошибки.
У него есть свои преимущества и недостатки, как у каждого из нас. На его поведение влияли его травмы, которые он пока не прорабатывает,
– добавила финалистка "Холостяка-13".
Интервью с Анастасией Юзьвак: смотрите видео онлайн
Анастасия Юзьвак на проекте "Холостяк-13"
Напомним, что Анастасия Юзьвак прошла в финал проекта "Холостяк". Однако Александр Терен выбрал Инну Белень. Некоторое время после проекта пара была вместе, но впоследствии они объявили о расставании.
В финале Анастасия Юзьвак сказала, что уважает решение Александра Терена. Девушка добавила, что сложная для него и могла бы доставить больше дискомфорта в отношениях.