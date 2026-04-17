Блогерша-миллионница Анастасия Маркив родила первенца и показала его первое фото
- Анастасия Маркив родила сына 16 апреля во Львовском областном клиническом перинатальном центре.
- Блогерша опубликовала фото с ребенком, закрыв лицо сына эмоджи, и получила поздравления от известных личностей и подписчиков.
Блогерша Анастасия Маркив родила первенца. Она показала первое фото с ребенком.
Счастливой вестью Маркив поделилась на своей странице в инстаграме.
Анастасия Маркив родила сына вчера, 16 апреля, во Львовском областном клиническом перинатальном центре. Блогерша опубликовала фотографию, где мальчик лежит у нее на груди.
Пока Маркив не раскрыла подробности, в частности не рассказала, как назвала первенца. Также девушка закрыла лицо ребенка эмоджи в виде белого сердечка.
В комментариях под сообщением Анастасию поздравили Николас Карма, Ксения Мишина, Светлана Тарабарова, Оля Цибульская, а также подписчики.
Для справки! Анастасия Маркив – популярная тикток-блогерша, ее страница насчитывает более 2 миллионов подписчиков. Она снимает юмористические видео, также известна своими забавными песнями.
Что известно о беременности Анастасии Маркив?
Анастасия Маркив объявила о беременности в начале октября 2025 года. Ей быстро удалось забеременеть.
Блогерша скрывает своего избранника, однако делилась, что они уже обручились, и планировали создать семью.
В феврале Маркив рассекретила, что у нее родится мальчик. Девушка узнала пол будущего ребенка с помощью торта: когда она разрезала его, внутри был крем синего цвета.