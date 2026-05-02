Украинка с самыми большими в мире скулами избавляется от них: блогерша назвала причину
2 мая, 15:59
3

Мария Примыч
Основні тези
  • Анастасия Покрещук решила растворить все филлеры на лице и планирует сделать подтяжку лица.
  • Блогерша также будет менять форму носа, поскольку ей не нравится кончик, но оставит горбинку.

Блогерша Анастасия Покрещук решилась на кардинальные изменения во внешности. Украинка с самыми большими скулами в мире решила растворить все филлеры на лице.

Об этом Покрещук рассказала в инстаграме. Она уже побывала у специалистов, процесс будет происходить постепенно.

Анастасия Покрещук известна своими крупнейшими в мире скулами, однако теперь решила от них избавиться. Блогерша призналась, что планировала растворять филлеры и будет делать подтяжку лица.

Это нормальное прогнозируемое действие, потому что я всегда знала, что не буду молодеть и мне нужна будет подтяжка. А ее невозможно сделать, когда вот это вот все. Я всегда знала, что буду растворять. Будет совсем другой образ, но этот образ я люблю. Новый тоже будет крутой, 
– поделилась она.

Анастасия Покрещук растворяет филлеры на лице: смотрите видео онлайн

Также Покрещук будет менять форму носа, ведь ей не нравится кончик, а вот горбинку будет оставлять. Блогерша объяснила, что нос, который есть сейчас, "будет слишком длинный" для ее нового образа.

Анастасия Покрещук будет менять форму носа: смотрите видео онлайн

В прошлом году в интервью Мирославе Мандзюк Анастасия Покрещук рассказала, что начала менять свою внешность примерно в 27 лет. Блогерша колола филлеры в лицо, корректировала форму ягодиц, делала маммопластику, липосакцию, удаляла грудки Биша. В то же время женщина не раскрыла, какую сумму потратила на все операции.

Что известно об Анастасии Покрещук?

  • Анастасия Покрещук родом из Киева. Девушка признавалась, что долгое время не могла найти себя, поэтому пошла учиться на психолога в Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.

  • В 2019 году блогерша приняла участие в 4 сезоне шоу "Від пацанки до панянки".

  • Маммопластика – первая и самая болезненная операция для Анастасии.

  • Покрещук известна под ником Justqueen. Она живет в Киеве и развивает свой блог. Сейчас страница Анастасии в инстаграме насчитывает более 700 тысяч подписчиков.

