Я становлюсь похожей на вас: блогерша с самыми широкими скулами удалила филлеры, чтобы сделать новую операцию

Известная украинская блогерша Анастасия Покрыщук, прославившаяся своими чрезвычайно большими скулами, решилась на кардинальные изменения. Интернет-звезда начала рассасывать филлеры на лице и уже поделилась первыми результатами своего преображения.

Блогерша решила почти полностью вернуть свои естественные черты лица. Но не стоит ожидать, что Анастасия останется такой навсегда – впереди ее ждут серьезные пластические операции.

В проекте"Что ДаLee" знаменитость призналась, что стремится достичь идеального контура лица, которого невозможно добиться только с помощью косметологических инъекций.

Я начала удалять филлеры. Я уже хочу делать подтяжки. Скулы у меня остались такими же уже несколько лет, и они мне нравятся и сейчас. Я хотела более четкий контур лица, но с помощью филлеров это никак не получается. Я решила, что рассосу все. Я точно знаю, что хочу. Будет эндоскопическая подтяжка глаз, лица, платизмопластика,

– рассказала Покрыщук.

Девушка с самыми большими скулами в мире / фото из инстаграма

Блогер категорически против естественного старения, поэтому намерена как можно дольше сохранять молодость с помощью хирургии. Процесс введения препаратов она активно транслирует в своих соцсетях. На недавних кадрах, где Анастасия снимает специальные тейпы, хорошо видно, что ее подбородок и знаменитые скулы стали значительно меньше.

Как выглядит Анастасия Покрыщук сейчас / фото из инстаграма

По словам ее косметолога, звезда уже прошла шесть соответствующих процедур. Препараты под кожей хорошо размягчились, поэтому финальный этап преображения совсем близок. Сама же инфлюенсерша относится к своему новому-старому облику с иронией.

Еще немного, и я уже стану похожа на вас всех,

– пошутила она.

Анастасия Покрыщук: фото "до" и "после" / коллаж 24 Канала

О своих намерениях избавиться от гигантских скул блогерша заявляла еще в начале мая. Тогда Покрыщук объясняла, что с самого начала осознавала необходимость рано или поздно растворить препараты ради будущей хирургической борьбы с возрастными изменениями.