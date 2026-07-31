Я становлюсь похожей на вас: блогерша с самыми широкими скулами удалила филлеры, чтобы сделать новую операцию
Известная украинская блогерша Анастасия Покрыщук, прославившаяся своими чрезвычайно большими скулами, решилась на кардинальные изменения. Интернет-звезда начала рассасывать филлеры на лице и уже поделилась первыми результатами своего преображения.
Блогерша решила почти полностью вернуть свои естественные черты лица. Но не стоит ожидать, что Анастасия останется такой навсегда – впереди ее ждут серьезные пластические операции.
В проекте"Что ДаLee" знаменитость призналась, что стремится достичь идеального контура лица, которого невозможно добиться только с помощью косметологических инъекций.
Я начала удалять филлеры. Я уже хочу делать подтяжки. Скулы у меня остались такими же уже несколько лет, и они мне нравятся и сейчас. Я хотела более четкий контур лица, но с помощью филлеров это никак не получается. Я решила, что рассосу все. Я точно знаю, что хочу. Будет эндоскопическая подтяжка глаз, лица, платизмопластика,
– рассказала Покрыщук.
Девушка с самыми большими скулами в мире / фото из инстаграма
Блогер категорически против естественного старения, поэтому намерена как можно дольше сохранять молодость с помощью хирургии. Процесс введения препаратов она активно транслирует в своих соцсетях. На недавних кадрах, где Анастасия снимает специальные тейпы, хорошо видно, что ее подбородок и знаменитые скулы стали значительно меньше.
Как выглядит Анастасия Покрыщук сейчас / фото из инстаграма
По словам ее косметолога, звезда уже прошла шесть соответствующих процедур. Препараты под кожей хорошо размягчились, поэтому финальный этап преображения совсем близок. Сама же инфлюенсерша относится к своему новому-старому облику с иронией.
Еще немного, и я уже стану похожа на вас всех,
– пошутила она.
Анастасия Покрыщук: фото "до" и "после" / коллаж 24 Канала
О своих намерениях избавиться от гигантских скул блогерша заявляла еще в начале мая. Тогда Покрыщук объясняла, что с самого начала осознавала необходимость рано или поздно растворить препараты ради будущей хирургической борьбы с возрастными изменениями.