Блогерка вирішила майже повністю повернути свої природні риси. Але не варто очікувати, що Анастасія залишиться такою назавжди – попереду на неї чекають серйозні пластичні операції.

У проєкті "Що ДаLee" знаменитість зізналася, що прагне досягти ідеального контуру обличчя, якого неможливо добитися лише косметологічними ін'єкціями.

Я почала видаляти філлери. Я вже хочу робити підтяжки. Вилиці простояли в мене кілька років і вони мені подобаються й зараз. Я хотіла більш чіткий контур обличчя, але філлерами це ніяк не виходить. Я подумала, що розчиню все. Я знаю точно, чого хочу. Буде ендоскопічна підтяжка очей, обличчя, платизмопластика,

– розповіла Покрищук.

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Дівчина з найбільшими вилицями у світі / фото з інстаграму

Блогерка категорично проти природного старіння, тому має намір якомога довше зберігати молодість за допомогою хірургії. Процес розчинення препаратів вона активно транслює у своїх соцмережах. На нещодавніх кадрах, де Анастасія знімає спеціальні тейпи, добре видно, що її підборіддя та знамениті вилиці стали значно меншими.

Анастасія Покрищук як виглядає зараз / фото з інстаграму

За словами її косметолога, зірка пройшла вже шість відповідних процедур. Препарати під шкірою добре розм'якшилися, тому фінальний етап перевтілення зовсім близько. Сама ж інфлюенсерка ставиться до свого нового-старого вигляду з іронією.

Ще трошки, і я вже стану схожа на вас усіх,

– пожартувала вона.

Анастасія Покрищук фото до та після / колаж 24 Каналу

Про свої наміри позбутися гігантських вилиць блогерка заявляла ще на початку травня. Тоді Покрищук пояснювала, що від самого початку усвідомлювала необхідність рано чи пізно розчинити препарати заради майбутньої хірургічної боротьби з віковими змінами.