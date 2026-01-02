Отдыхали вместе в Буковеле: финалистку "Холостяка" застукали за поцелуем с известным певцом
- Финалистка "Холостяка" Анастасия Половинкина была замечена за поцелуем с певцом Виталием Островским в Буковеле.
- Островскому также приписывают роман с Мишель Андраде, с которой они выпустили совместный трек "По-разному".
Перед выходом пост-шоу "Холостяка" в сети активно обсуждают финалистку проекта Анастасию Половинкину. Девушку застукали за поцелуем с певцом OSTROVSKYI (Виталий Островский).
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Threads tanita_romano. Она опубликовала два фото с Анастасией Половинкиной: на первом девушка сидит рядом с Тарасом Цимбалюком, а на другом – целуется с Островским.
Кстати Цимбалюка застукали в Буковеле с финалисткой "Холостяка": победительница проекта отреагировала
Threads снова не может определиться, кто там с кем и где. А люди тем временем просто отдыхают. Ну встретились в Буковеле, где-то посидели – с кем не бывает. Три месяца на одном проекте тусили, не чужие же. Главное, чтобы все были счастливы,
– говорится в заметке Татьяны.
Половинина и Островский на днях отдыхали вместе в Буковеле. Сегодня же певец сообщил в сториз, что они отправляются в Одессу. Интересно, что Анастасия и Виталий уже некоторое время публикуют совместные видео.
Отметим, что Виталию Островскому долгое время приписывают роман с Мишель Андраде. Артисты публикуют совместный контент, а в начале февраля выпустили трек – "По-разному".
Мы иногда встречаемся раз в неделю, снять видео. Когда писали песню, то встречались,
– комментировал слухи Островский на Weekend Show на М1.
Анастасия Половинкина и Тарас Цимбалюк встретились в Буковеле
Напомним, на днях в сети появились совместные фото Анастасии Половинкиной и Тараса Цимбалюка. Актера и финалистку проекта "Холостяк" застукали вместе в Буковеле.
На фотографии отреагировала победительница реалити-шоу Надин Головчук. Модель опубликовала видео из бани, на котором отметила Цимбалюка и Половинкину и передала им "привет из Гуцульщины".
Более того, Тарас комментирует посты Анастасии в инстаграме. Сегодня на телеканале СТБ выйдет пост-шоу "Холостяка" и зрители, возможно, узнают, что на самом деле происходит между участниками проекта.