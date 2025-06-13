Анастасия Приходько покрестила 15-летнюю дочь и показала фото из монастыря
- Анастасия Приходько покрестила 15-летнюю дочь Нану в Свято-Пантелеймоновском женском монастыре в Феофании.
- Крестными родителями стали стилист Кирилл Савченко и актриса Владислава Сандига.
Анастасия Приходько покрестила 15-летнюю дочь Нану. Певица показала фото с таинства.
Нану окрестили в Свято-Пантелеймоновском женском монастыре в Феофании. Об этом Приходько сообщила в инстаграме, информирует Show 24.
Тоже интересно Звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару призналась, готова ли стать мамой
В инстаграм-сториз Анастасия Приходько опубликовала фото из Свято-Пантелеймоновского женского монастыря. На фотографии священник передает крестик крестным родителям Наны.
Крестным отцом девушки стал стилист Кирилл Савченко, а крестной мамой – актриса Владислава Сандига.
Поздравляю нашу дочь с крещением,
– подписала фото Анастасия Приходько.
Ранее мы сообщали, что актриса Анна Сагайдачная покрестила дочь.
Коротко о личной жизни Анастасии Приходько
Напомним, что Нана – дочь Анастасии Приходько от первого брака.
Сейчас певица замужем за мужчиной, по имени Александр. В сентябре 2024 года они отпраздновали 11 лет совместной жизни. Супруги также воспитывают двух сыновей: Гордея и Луку.