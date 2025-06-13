Укр Рус
Show24 Украинские звезды Анастасия Приходько покрестила 15-летнюю дочь и показала фото из монастыря
13 июня, 16:18
2

Анастасия Приходько покрестила 15-летнюю дочь и показала фото из монастыря

Мария Примыч
Основні тези
  • Анастасия Приходько покрестила 15-летнюю дочь Нану в Свято-Пантелеймоновском женском монастыре в Феофании.
  • Крестными родителями стали стилист Кирилл Савченко и актриса Владислава Сандига.

Анастасия Приходько покрестила 15-летнюю дочь Нану. Певица показала фото с таинства.

Нану окрестили в Свято-Пантелеймоновском женском монастыре в Феофании. Об этом Приходько сообщила в инстаграме, информирует Show 24.

Тоже интересно Звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару призналась, готова ли стать мамой

В инстаграм-сториз Анастасия Приходько опубликовала фото из Свято-Пантелеймоновского женского монастыря. На фотографии священник передает крестик крестным родителям Наны.

Крестным отцом девушки стал стилист Кирилл Савченко, а крестной мамой – актриса Владислава Сандига.

Поздравляю нашу дочь с крещением, 
– подписала фото Анастасия Приходько.

Анастасия Приходько покрестила дочь / Скриншот с инстаграма певицы

Ранее мы сообщали, что актриса Анна Сагайдачная покрестила дочь.

Коротко о личной жизни Анастасии Приходько

  • Напомним, что Нана – дочь Анастасии Приходько от первого брака.

  • Сейчас певица замужем за мужчиной, по имени Александр. В сентябре 2024 года они отпраздновали 11 лет совместной жизни. Супруги также воспитывают двух сыновей: Гордея и Луку.