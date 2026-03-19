Это киевский диалект, – Приходько удивила заявлением о том, почему до сих пор общается на русском

Несмотря на полномасштабное вторжение России в Украину, украинская певица Анастасия Приходько продолжает общаться на русском языке. Из-за этого в сети на артистку часто льется хейт.

В недавнем интервью, которое вышло на ютуб-канале РБК-Украина LIFE, артистка открыто объяснила свою позицию относительно языкового вопроса.

Вас также может заинтересовать Вместо лечения – съемки в "МастерШеф": военная из Прикарпатья оказалась в центре скандала

Анастасия Приходько заявила, что не стремится подстраиваться под ожидания общества и признает: полностью перейти на украинский ей сложно, потому что ее словарный запас менее развит. С детства она общалась и воспитывалась на русском, поэтому сейчас легче пользоваться обоими языками. Анастасия также считает, что русский язык, которым она пользуется, отличается от того, что употребляют в России.

Русский язык, на котором говорят в России, и на котором разговариваю я, это как британский и американский. Это киевский диалект,

– сказала певица.

Она подчеркнула, что действует в рамках закона Украины.

Я не нарушаю закон своей страны. Только будут определенные шаги в сторону изменения законов, я обязательно сделаю так, как предлагает мне мое государство,

– заявила Приходько.

Для справки! Согласно 10 статье Конституции Украины, государственным языком в стране является украинский. При этом Конституция гарантирует "свободное развитие, использование и защиту русского, других языков национальных меньшинств Украины"

Анастасия также призналась, что писать песни на украинском пока ей сложно.

Я не понимаю, как писать на украинском. У меня до сих пор не получается. Дайте мне возможность написать на русском – я смогу создать песню за 5 минут,

– отметила исполнительница.

Кроме того, она рассказала, что ее дети общаются на двух языках – украинском и русском.

Интервью с Анастасией Приходько: смотрите видео онлайн

Напомним, что ранее в интервью с Натальей Влащенко Анастасия Приходько отмечала, что не готова отворачиваться от друзей и близких, которые разговаривают на русском, и отметила, что для нее украинец – это прежде всего человек с соответствующим паспортом.

Что известно о жизни Анастасии Приходько в России?