"Ямы, боль и разочарование": блогер Скальницкая шокировала рассказом о неудачной маммопластике

Блогер Анастасия Скальницкая рассказала о неудачной маммопластике. Она также показала последствия пластической операции.

Скальницкая поделилась историей неудачной маммопластики с подписчиками, передает Show 24 со ссылкой на инстаграм блогера. Операцию проводил хирург Денис Юрченко.

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Анастасия Скальницкая впервые задумалась о маммопластике в 2021 году, ведь после грудного вскармливания бюст потерял форму. Тогда Денис Юрченко был достаточно популярным, поэтому она записалась к нему на консультацию. В течение года блогер наблюдала за девушками, которым он делал пластическую операцию.

В 2022 году Анастасия решилась на маммопластику. Она доверилась хирургу и была довольна результатом.

Через год у меня перевернулся имплант. Это нормальная история, потому что я была беременна, набрала вес, похудела, и он зафиксировался в перевернутом состоянии. Понятно, что после того, как я рожу, я буду переделывать грудь. К тому времени уже начались негативные отзывы от моих знакомых,

– рассказала Анастасия Скальницкая.

О неудачной операции у Юрченко, в частности, рассказала блогер Владислава Роговенко, которая не получила компенсацию. Однако Скальницкая все равно решила обратиться к этому врачу, ведь первый опыт был удачным.

В декабре 2024 года Анастасия пошла на вторую операцию груди. По словам девушки, консультация длилась 5-10 минут. Блогер хотела переделать грудь, потому что у нее перевернулся имплант.

Сделать мне такие же, как были. На что мне врач сказал: "Настю, поставим новый, последний, самый крутой имплант. Поставим больше миллилитров, но выглядеть оно будет так же как у тебя было. Но при этом он будет намного легче". Я говорю: "Окей, вам виднее",

– вспомнила она.

Скальницкая отметила, что ее не предупредили о тяжелой реабилитации, ямах в груди, бетонном импланте и деформированных ореолах. Блогер добавила, что проблема не только визуальная, ведь у нее до сих пор болит грудь.

Первый месяц операции – вроде все окей, потому что у меня отек. Мне все нравится. Трудно понять ощущения, потому что еще есть боль – это абсолютно нормально. Далее, через три месяца, я вижу уже отслоение, ямы и пишу в поликлинику,

– поделилась блогер.

Анастасия пришла на консультацию, где ей сказали, что прошло мало времени и нужна реабилитация, а когда сойдет отек – ситуация улучшится. Блогер призналась, что с каждым месяцем становилось хуже.

На консультации сам хирург просто улыбается, смотрит на меня, как на сумасшедшую. Имплант просто бетонный. Я его могу прощупать полностью. Я могу залезть рукой и его сдавить. Я касаюсь груди и мне больно. И он говорит, что это абсолютно нормально,

– вспомнила Скальницкая.

Однако блогера аргументы Дениса Юрченко не убедили, ведь это была ее не первая маммопластика. По словам Анастасии, за 8 месяцев в клинике не поинтересовались ее самочувствием. Девушка написала им, что ситуация ухудшается. Скальницкая не хотела скандалить, а стремилась прийти к компромиссу и получить помощь.

16 июля я прихожу на консультацию, захожу в кабинет. Говорю: "Давайте я вам сразу покажу фотографии, покажу, что не так, расскажу о своих ощущениях". Это было 60 секунд. Мне говорят: "Идите на УЗИ, сделаем фото". Я говорю: "Так подождите. Давайте вы послушаете, в чем проблема, что меня беспокоит". Он просто выходит из кабинета,

– отметила Анастасия.

Девушка вспомнила, что подписала договор за 10 минут до операции, а копию не получила. После этой неприятной ситуации Скальницкой позвонил адвокат врача и намекнул, что она не имеет права публиковать негативный отзыв. Блогер попросила отправить ей договор, но этого так и не сделали.

Анастасия решила распространить негативный отзыв, ведь рекомендовала Дениса Юрченко своим подписчикам, знакомым и близким, из-за чего сейчас жалеет. Блогер призвала девушек, у которых также был неудачный опыт операции у этого хирурга, рассказывать о нем, чтобы придать огласку ситуации.

"Я уже получила одну консультацию от одного хирурга и буду ходить сейчас просто ко всем. Но мне сразу сказали, что мне сделали неправильную подтяжку. Но, опять же, это один хирург. Надо обойти много, чтобы сделать объективную оценку", – заметила блогер.