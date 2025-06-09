9 июня, 11:45
"Мисс Украина Вселенная" во второй раз стала мамой дочери: первые фото и имя новорожденной
Основні тези
- Анастасия Суббота, "Мисс Украина Вселенная-2019", во второй раз стала мамой, родив дочь Софию 4 июня.
- Она поделилась первыми снимками из роддома.
"Мисс Украина Вселенная-2019" Анастасия Суббота во второй раз стала мамой. Модель родила дочь и поделилась первыми снимками из роддома.
К тому же она раскрыла имя новорожденной. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Субботы.
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Дочь Анастасии появилась на свет 4 июня. Ее назвали София.
Я мама двоих. Даже не верится. Девочки, я вас очень люблю,
– отметила модель.