Многодетный отец Анатолий Анатолич объяснил, почему не имеет брони от мобилизации

Анатолий Анатолич заявил, что невыездной. Шоумен сейчас не имеет брони от мобилизации, хотя является многодетным отцом.

Об этом он рассказал в шоу #ністиданісовісті. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Радио Люкс.

Анатолий Анатолич и его жена, топпиарщица Юла, воспитывают троих несовершеннолетних детей: дочерей Алису и Лолиту и сына Нила, поэтому мужчина имеет право на бронирование от мобилизации. Однако шоумен объяснил, что все равно каждые три месяца должен собирать пакет документов и подавать их в ТЦК, чтобы продлить бронь.

Возможно, я получу снова отсрочку. А, возможно, когда получу, нужно будет уже делать новую. Я на самом деле пол года, а то и больше, в год не имею отсрочки. Кто думает, что у меня постоянно отсрочка, – это не так,

– рассказал Анатолич.

Шоумен также поделился, что однажды имел конфликт с ТЦК и даже вызвал полицию. Мужчина не стал раскрывать подробностей, ведь ситуацию удалось уладить.

Я вызвал полицию с формулировкой, что меня выгоняют из ТЦК. А мне говорят: "Нас обычно вызывают, когда людей туда забирают",

– вспомнил шоумен.

