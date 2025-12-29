Многодетный отец Анатолий Анатолич объяснил, почему не имеет брони от мобилизации
- Анатолий Анатолич сейчас не имеет брони от мобилизации, хотя является отцом троих несовершеннолетних детей.
- Шоумен объяснил, что каждые три месяца должен подавать документы для продления брони.
Анатолий Анатолич заявил, что невыездной. Шоумен сейчас не имеет брони от мобилизации, хотя является многодетным отцом.
Об этом он рассказал в шоу #ністиданісовісті. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Радио Люкс.
Анатолий Анатолич и его жена, топпиарщица Юла, воспитывают троих несовершеннолетних детей: дочерей Алису и Лолиту и сына Нила, поэтому мужчина имеет право на бронирование от мобилизации. Однако шоумен объяснил, что все равно каждые три месяца должен собирать пакет документов и подавать их в ТЦК, чтобы продлить бронь.
Возможно, я получу снова отсрочку. А, возможно, когда получу, нужно будет уже делать новую. Я на самом деле пол года, а то и больше, в год не имею отсрочки. Кто думает, что у меня постоянно отсрочка, – это не так,
– рассказал Анатолич.
Шоумен также поделился, что однажды имел конфликт с ТЦК и даже вызвал полицию. Мужчина не стал раскрывать подробностей, ведь ситуацию удалось уладить.
Я вызвал полицию с формулировкой, что меня выгоняют из ТЦК. А мне говорят: "Нас обычно вызывают, когда людей туда забирают",
– вспомнил шоумен.
Кто из звезд недавно рассказал, что имеет бронь от мобилизации?
Напомним, недавно Филипп Коляденко признался, что имеет бронь от мобилизации уже два года. Дело в том, что музыкант работает в одной из киевских школ, он преподает музыкальное искусство.
"Приглашение к преподаванию в Новопечерке (вероятно, речь идет о Новопечерской школе – 24 Канал) для меня было открытием и радостью, но до этого я читал лекции в университете культуры, у Шевченко, который закончил – немного по другому направлению, потому что я журналист", – рассказал Коляденко.